Zeman na Hradě jednal s Vitáskovou. ‚Nebudu to komentovat,‘ říká bývalá ředitelka energetického úřadu

„Minulý týden ve čtvrtek pan prezident uvedl, že chce hovořit s paní Alenou Vitáskovou o případu paní Michaely Schneiderové,“ napsal Radiožurnálu Ovčáček na dotaz, jaká témata byla obsahem jednání prezidenta Zemana s Alenou Vitáskovou. Za tím následoval odkaz na pořad Jaromíra Soukupa v TV Barrandov Týden s prezidentem.

'Nebudu se vyjadřovat'

Sama Alena Vitásková pak o setkání zcela mlčí. Před jednáním na Hradě schůzku odmítla komentovat s tím, že ji prezident pozval. „Takže témata bude určovat on. Dopředu je neznám, takže nevím.“

Komentář slíbila po setkání, to si ale rozmyslela. Nejprve nebrala telefon ani nereagovala na SMS. Ve středu ráno pak sdělila: „Ke schůzce s panem prezidentem se nebudu vyjadřovat.“

Vitásková pak nereagovala ani na další otázky, zda tématem byl skutečně případ její bývalé podřízené Michaely Schneiderové.

Podobně se Vitásková odmítla vyjádřit loni na podzim k otázkám k její cestě do Ruska. Tam jela jako lidskoprávní aktivistka z nově založeného Institutu Aleny Vitáskové. Ačkoli slibovala vyjádření po návratu do Česka, odmítla s Radiožurnálem mluvit.

Kauza solárních elektráren

Šéfka odboru licencí energetického úřadu Schneiderová byla pravomocně odsouzena letos v lednu k sedmi letům vězení za zneužití pravomocí veřejného činitele. Důvodem bylo, že zastavila obnovu správního řízení, v němž mohli majitelé chomutovských elektráren Saša-sun a Zdeněk-sun o dříve chybně vydanou licenci přijít.

V kauze byla obžalována původně i sama Vitásková. Prvostupňový krajský soud v Brně ji za to, že dala pokyn právě Schneiderové, aby zastavila řízení o odnětí pochybné licence pro solární elektrárny, poslal dokonce do vězení.

U odvolacího soudu ale Vitásková na rozdíl od své podřízené uspěla. „U Vitáskové je dáno maximálně možné a důvodné podezření o tom, že se trestné činnosti účastnila a vytvořila jakousi podporu Schneidrové pro její nezákonné rozhodnutí, nicméně takový závěr bez pochyb učinit nejde,“ vysvětlil její osvobození soudce Pavel Göth. Schneiderová navíc vzala vinu na sebe a popřela, že by jí Vitásková dala nějaký pokyn, jak rozhodnout.

Vitásková: je za tím mafie

Schneiderová stejně jako Vitásková považují stíhání za neoprávněné. Podle bývalé šéfky energetického úřadu je za vším solární mafie či snaha ji profesně zlikvidovat, protože s někdejšími velkorysými dotacemi pro solárníky po svém nástupu na ERÚ začala bojovat.

Případu se po odsouzení Schneiderové pak věnoval podnikatel a moderátor Soukup. Ve svém dalším pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa dal odsouzení Schneidrové za příklad, jaké „poměry“ panují v tuzemském soudnictví a jak se solární baroni dokážou mstít těm, kteří jim nechtějí jít na ruku.

„Ukážu vám případ velmi pohledné úřednice, které solární baroni zničili život. A to jen proto, že jim nechtěla schválit to, co oni potřebovali. Je to do nebe volající nehoráznost, kterou nikdo soudný nemůže nechat jen tak ležet,“ prohlásil Soukup.

S případem se pak Soukup coby moderátor a majitel TV Barrandov v jednom obrátil na prezidenta Zemana, který mu slíbil, že si nechá k vině a rozsudku nad Schneidrovou udělat analýzu.

Analýza pro Zemana

Na její výsledky se pak zeptal v dalším svém pořadu Týden s prezidentem, na který nyní odkázal mluvčí Ovčáček. Zeman v něm Soukupovi řekl, že se mu výsledky dvacetistránkového dokumentu asi nebudou líbit.

„Jestli chcete, dám vám ji k nahlédnutí, ale nepotěším vás. Ředitel právního odboru to jednoznačně klasifikuje jako podvod. Jako podvod při udělování licencí nedokončeným solárním elektrárnám, které ještě vůbec nebyly připojeny. Dokonce některé neměly ani transformátor a tak dále a tak dále. Nicméně rozhodl jsem se, že si ještě pozvu na tento nebo příští týden Alenu Vitáskovou, protože paní Schneiderová jí dělala náměstkyni, tak se zeptám,“ řekl prezident.

Nedbalostní delikt?

Ani kauza samotné Vitáskové nicméně není ještě zcela u konce. Minulý týden totiž podal dovolání kvůli osvobozujícímu rozsudku nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Podle něj sice nebyl prokázán Vitáskové úmyslný trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby, odvolací soud by měl ale ještě zvážit, zda nešlo o nedbalostní delikt.

Vitásková jakoukoliv vinu popírá a trvá na tom, že jde o zpolitizovaný proces se solárníky v zádech. Před dvěma týdny vydala na stránkách svého institutu AV také zprávu, v níž slibuje i pomoc odsouzeným kolegům.

„Jako bývalá předsedkyně ERÚ se stavím za pracovníky úřadu, kteří přišli napravovat chyby způsobené při solárním boomu a nyní jsou za to trestání. Je to zločinnost tohoto státu. Donutili jste mě, abych klubko solárního zločinu začala rozmotávat. A já to udělám!“ Zpráva končím výzvou „Čtěte Faktor S“. Tedy časopis vydávaný Jaromírem Soukupem, který zveřejňuje mimo jiné jeho televizní kauzy.

Prezident Zeman už dříve několikrát Vitáskovou podpořil. Letos v říjnu jí chce udělit státní vyznamenání.