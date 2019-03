Kandidovat za Zemana na ústavního soudce může být profesně likvidační, říká senátor Antl

Aleš Gerloch dostal ve středeční tajné volbě 19 z 64 hlasů, podle Miroslava Antla to lze označit za debakl.

„Myslím si, že je tam velká zášť vůči navrhovateli a celému Hradu, protože dneska se to nesvezlo na Miloše Zemana, ale na Vratislava Mynáře. To nebyla šťastná volba, že zrovna on by měl doprovázet prezidentského kandidáta,“ vysvětluje důvody, proč Aleš Gerloch dostal v Senátu málo hlasů.

Kromě toho Antlovi vadí, že hlasování nebylo o kandidátovi, ale o navrhovateli.

Jedním z argumentů, které zaznívaly v Senátu proti Aleši Gerlochovi, byla jeho minulost – před rokem 1989 byl členem KSČ. To by ale podle Miroslava Antla nemělo být rozhodující. „Dneska spolurozhoduje mladá generace. Mělo by být rozhodující to, co kdo udělal, dokázal, čím se zasloužil,“ míní.

‚Profesní likvidace‘

V Ústavním soudu tak zůstává jedno volné místo. Podle Antla však hledání dalšího kandidáta nebude snadné. „Po dnešku si každý kandidát rozhodne, jestli chce být grilován. Každý si to rozmyslí, zvláště jestli zastával nějakou funkci,“ upozorňuje. Sám zatím neví, zda bude prostředníkem při hledání dalších kandidátů.

„Nedovedu si představit, že někdo, kdo zastával nějakou funkci, má dobrý životopis a kariéru před sebou, že by riskoval, že se náhle někde něco objeví. Něco, co ho do budoucna diskvalifikuje,“ říká Antl.

„Myslím, že tohle může být i likvidační záležitost. Kandidatura za Miloše Zemana na Ústavní soud v Senátu může být profesně likvidační,“ uzavírá.