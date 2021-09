Soud poslal Rusa, který se podílel na anexi Krymu, do vazby. Rusko o mezinárodním zatykači nevědělo

Městský soud v Praze poslal zadrženého Rusa Alexandra Frančettiho do předběžné vazby. Bude v ní čekat, jak dopadne jeho vydávací řízení na Ukrajinu. Frančettiho advokát Jan Švarc řekl po vazebním zasedání novinářům, že ukrajinská žádost o vydání je politicky motivovaná a s kriminální činností nemá nic společného. Rus se podle dřívějších informací serveru iROZHLAS.cz v minulosti zapojil do ruské anexe ukrajinského poloostrova Krym. Praha 15:48 14. 9. 2021 (Aktualizováno: 16:34 14. 9. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruské orgány nevěděly, že byl na Alexandra Frančettiho vydán mezinárodní zatykač, píše agentura TASS | Zdroj: reprofoto, veřejná facebooková stránka Alexandr Franchetti

„Soud dospěl k závěru, že ve věci jsou splněny podmínky pro předběžné vzetí do vazby, neboť hrozí riziko útěku,“ shrnul výsledek dvouhodinového jednání mluvčí soudu Adam Wenig.

Policie na letišti zadržela Rusa, který se podílel na anexi Krymu. Ukrajina požádala o jeho vydání Číst článek

„Vzetí do předběžné vazby bývá u extradičních řízení běžné. Málokdy se stane, že klienta propustí. Doufejme, že soud v následujícím extradičním řízení nepodlehne té politizaci,“ uvedl k tomu advokát Švarc. Frančetti při odchodu ze soudní síně vyřkl slova o „fašismu“, než ho odvedla ozbrojená eskorta.

Frančettimu hrozí na Ukrajině dva až osm let vězení za členství v polovojenské organizaci. Podle Švarce by tam byl ale vystaven také mučení a hrozila by mu i smrt. „V žádné polovojenské organizaci nebyl, pouze spoluorganizoval obranu Sevastopolu v době, kdy tam bylo de facto bezvládí a pronikaly tam různé bojůvky,“ prohlásil právník. Proti uvalení vazby podal stížnost, kterou se bude zabývat pražský vrchní soud.

Frančettiho zadržela policie v neděli na pražském letišti na základě mezinárodního zatykače vydaného Kyjevem. Kromě advokáta a tlumočníka v úterý na muže u soudu čekalo i několik jeho příbuzných a známých, kteří mu v ruštině polohlasem vyjadřovali podporu. Museli zůstat na chodbě, protože vazební jednání jsou vždy neveřejná.

Zapojení do anexe Krymu

Podle dřívějších informací portálu iROZHLAS.cz byl Frančetti šéfem jedné z polovojenských formací, které se v roce 2014 aktivně podílely na anexi Krymu. V okolí Sevastopolu vedl rozvědnou skupinu Severní vítr, která měla chránit město před možnými útoky. Do Sevastopolu přijel podle svého vyjádření dva dny před vypuknutím konfliktu, tedy 25. února 2014. Potvrdil také, že jeho skupina spolupracovala s velením ruské námořní flotily. Server rovněž napsal, že Frančetti má od roku 2000 trvalý pobyt v Praze, kde se živí jako fitness trenér a také podniká. Střídavě žije v hlavním městě České republiky a na Krymu.

K soudu v úterý dorazila i Frančettiho devatenáctiletá dcera Dia. Na dotaz ČTK uvedla, že otec do Česka přicestoval z Ruska zhruba před deseti dny, a to proto, aby se s ní po dvou letech viděl. Dříve podle ní necestoval kvůli omezením spojeným s pandemií covidu-19. Policie ho zadržela, když se chystal znovu odletět do Ruska.

Britský novinář Lucas: Myslím, že Vrbětice nebyly nejzávažnější ruskou operací v Česku Číst článek

„V politických věcech se nevyznám a nemám k tomu žádné informace,“ řekla dívka na otázku, zda ví něco o zapojení svého otce do událostí na Krymu. „Jediné, co vím, je, že byl v lese s dalšími lidmi. Jenom tam stáli, nikdo nebyl ozbrojen. Koukali, čekali, pozorovali, nic ilegálního se na Krymu nedělo. Měl tam přítelkyni, která měla dvanáctileté dítě, měl tam v podstatě druhou rodinu. Vše dělal, aby je ochránil, aby za nimi nikdo nepřišel,“ pokračovala. Dodala, že v Rusku mají jejího otce za hrdinu, který pomohl vládě.

O přípustnosti Frančettiho vydání na Ukrajinu - tedy o splnění všech zákonných podmínek - bude rozhodovat nejprve pražský městský soud, o případné stížnosti pak ještě Vrchní soud v Praze. Poté bude na české ministryni spravedlnosti, zda s vydáním vysloví souhlas, či nevysloví.

Švarc v úterý podotkl, že pro rozhodnutí ministryně nejsou předepsané žádné lhůty, a připomněl v této souvislosti délku případu libanonského obchodníka se zbraněmi Alího Fajáda, kterého rovněž zastupoval. Fajád byl v Česku ve vazbě od dubna 2014 do února 2016 na základě zatykače USA. Propuštěn byl až v souvislosti s únosem pěti Čechů v Libanonu, přičemž jedním z unesených byl právě advokát Švarc.

Moskva žádá od Prahy podrobné informace o Frančettiho zadržení. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová uvedla, že ruská diplomacie zaslala nótu českému ministerstvu zahraničí a upozornila českého velvyslance v Rusku, že „destruktivní“ politika ČR vůči Rusku povede k dalšímu zhoršení vztahů a „neobejde se bez ruské reakce“. České ministerstvo zahraničí sdělilo, že případ nemá souvislost s česko-ruskými vztahy a že ruská ambasáda v Praze byla o zadržení informována.