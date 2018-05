'Dohlížíme na jeho začlenění do společnosti.' Jak motorkáři z Gryphons hlídají Alexandra Nováka

Každodenní kontakt se členy motorkářského sdružení a účast na soukromých i veřejných akcí. Tak prý vypadá život exsenátora Alexandra Nováka po propuštění na svobodu. Téměř totožnou zprávu jako v předchozích letech zaslalo soudu sdružení Gryphons, které se za bývalého starostu Chomutova před třemi lety zaručilo. Jak konkrétně Novákovo „začleňování do společnosti“ s pomocí motorkářů vypadá, nechce ale jejich předseda blíže komentovat. Praha 17:00 10. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alexandr Novák míří k výslechu v kauze ROP Severozápad v doprovodu obhájce Julia Kramariče. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

V pondělí uplynuly přesně tři roky od doby, kdy bývalý senátor za ODS a starosta města Chomutov Alexandr Novák opustil vězení a dostal se na svobodu. V mezičase se sice opět za mříže podíval, celou dobu na něj ale má dohlížet motorkářské sdružení Gryphons. Právě jeho záruku totiž 7. května 2015 přijal Okresní soud v Chomutově a Nováka, odsouzeného před lety za korupci, podmínečně propustil na svobodu.

Od té doby musí sdružení soudu každý rok podávat zprávu o spolupráci a začleňování Nováka do společnosti. Jinými slovy: motorkáři mají dohlížet na to, aby exsenátor Novák vedl na svobodě řádný život.

Za poslední rok zaslalo sdružení pouze jeden dopis, a to poté, co se soud letos v únoru motorkářů dotázal, jak to s Novákem po propuštění z německé vazby vypadá.

„S Alexandrem Novákem jsme v kontaktu od jeho propuštění ze zadržení dne 25.10.2017. Od 26.10.2017 je řádně zaměstnán u několika společností. Dále navštěvuje 1x týdně Probační a mediační službu v Chomutově, jak mu bylo uloženo soudem,“ stojí v jednostránkovém dopise, který soudu zaslal předseda Gryphonů Jan Zálešák.

Neustálý kontakt

Podle jeho slov se Novák pravidelně účastní klubových akcí sdružení. „Jak soukromých, tak také akcí určených pro širokou veřejnost,“ stojí dále v dopise.

„S panem Alexandrem Novákem jsme tak v neustálém kontaktu a dohlížíme na jeho začlenění do společnosti. Někteří členové jsou s panem Novákem v denním kontaktu. Všichni členové našeho spolku se s panem Alexandrem Novákem vídají cca jednou týdně,“ stojí závěrem ve sdělení. Právě poslední pasáž je přitom prakticky totožná jako zprávy, které sdružení Gryphons zaslalo chomutovskému soudu v předchozích letech.

Jak konkrétně se Novák dění kolem motorkářů účastní a jak vypadá jeho život na svobodě, nechtěl ale předseda sdružení Zálešák na dotaz serveru iROZHLAS.cz komentovat. „Víte, že o tom nemluvím,“ sdělil do telefonu. Sám Novák s novináři dlouhodobě nekomunikuje.

Chomutovský soud nicméně prozatím porušení podmínky nekonstatoval. „Zdejší soud dosud nepřistoupil k závěrečnému řešení osvědčení se či neosvědčení pana Nováka ve zkušební době podmíněného propuštění. Konečné úvahy v tomto směru by zatím byly předčasné,“ uvedla mluvčí soudu Lenka Chalupová.

Korupce 40 milionů

Novák si ve vězení odpykával čtyřletý trest za přijetí úplatku ve výši 40 milionů. Žádosti o předčasné propuštění z výkonu trestu podával opakovaně, nakonec uspěl až v květnu 2015. Tehdy se za něj zaručili právě motorkáři z Gryphons, jejichž sdružení vzniklo krátce poté, co bývalý senátor nastoupil do vězení.

Alexandr Novák dorazil k výslechu v doprovodu obhájce Julia Kramariče. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Když před třemi lety sdružení dávalo za Nováka záruku, svou činnost doložilo soudu třemi dokumenty. Ten první byl poděkování obce Želenice za zapůjčení pípy na pálení čarodějnic v roce 2015. Ten druhý - opět z obce Želenice - se týkal zapůjčení čtyřkolky. A třetí dokument dokládal pomoc motorkářů při organizaci neckyády - opět z obce Želenice. A navíc: starostou obce Želenice na Chomutovsku, která potvrzení motorkářům vydávala, je právě předseda sdružení Gryphons Jan Zálešák.

Co přesně má být obsahem zprávy včetně toho, jak má vůbec samotná zpráva o převzetí záruky za odsouzeného vypadat, ale soud při podmínečném propuštění nestanovuje. V průběhu si nicméně může vyžádat doplnění. Záruka od sdružení má totiž mírnější formu, než například dohled probační a mediační služby.

Ani tomu se ale Novák nakonec nevyhnul. Kromě kauce 16 milionů, sledování telefonu a práce, je právě probační dohled jednou z podmínek, díky kterým se dostal loni v říjnu z německé vazby. Policie ho tehdy zadržela kvůli tomu, že v Česku čelí obvinění z manipulace při rozdělování evropských dotací (více si můžete přečíst ZDE).

Jestli i tady Novák podmínky splňuje, nechtěla ale mluvčí služby Kristina Labohá komentovat. „Vzhledem k mlčenlivosti, kterou jsme vázáni k našim klientům, tyto informace nesdělujeme,“ vzkázala. Nicméně podle zjištění serveru iROZHLAS.cz nemá služba v případě Nováka porušení podmínek hlášeno.

Letos v lednu server iROZHLAS.cz zastihl Nováka po dlouhé době na veřejnosti. Kvůli obvinění za dotační machinace dorazil k výslechu na policejní stanici v Teplicích.