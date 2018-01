Exsenátor Novák složil 16 milionů a je na svobodě. Souhlasil se sledováním telefonu a slíbil, že bude pracovat

Kauce 16 milionů, jednou týdně dohled probačního úředníka, souhlas s monitorováním telefonu a odevzdání pasu. Státní zástupce se sice obává, že někdejší senátor Alexandr Novák stíhaný v kauze ROP Severozápad uteče, soud však rozhodl, že výše zmíněné záruky postačí, a Nováka propustil na svobodu. Ocenil jeho obrat v přístupu k vyšetřování dotační kauzy, jak zjistil server iROZHLAS.cz. ÚSTÍ NAD LABEM 14:44 23. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý senátor Alexandr Novák u Krajského soudu v Ústí nad Labem | Foto: ČTK

Miliony na účet Okresního soudu v Ústí nad Labem složila Novákova manželka. Podle vazebního protokolu, který má server iROZHLAS.cz k dispozici, si sumu musela vypůjčit od dvou firem, v nichž je akcionářkou. Novák během vazebního zasedání loni v říjnu přislíbil, že zůstane v Česku na adrese své tchyně.

"Zároveň je ochoten udělit policejnímu orgánu souhlas ke zjišťování údajů o telekomunikačním provozu uskutečněném na jím užívaném telefonním čísle. V současné době je držitelem pouze německého pasu a má pouze jedno občanství. V České republice bude pracovat," uvádí usnesení.

Vlivní ze severních Čech

Exsenátora policie obvinila společně s dalšími vlivnými politiky, úředníky a podnikateli se severních Čech v čele. Mezi nimi podnikatelem Danielem Ježkem, bývalou ústeckou hejtmankou Janou Vaňhovou nebo exstarostou Chebu Petrem Navrátilem koncem předloňského roku. Machinacemi s evropskými dotacemi podle vyšetřovatelů způsobili škodu 14 miliard korun.



Novák však během policejní akce pobýval v USA, a obvinění si proto nepřevzal. Místo návratu do Česka odcestoval na Nový Zéland, odkud ho ale úřady vrátily zpět do Spojených států. Nakonec ho na základě evropského zatykače zadržela německá policie loni 24. prosince na letišti ve Frankfurtu nad Mohanem.



Protože exsenátor odmítl zjednodušené řízení, čekalo se na rozhodnutí vrchního zemského soud ve Frankfurtu, který měl posoudit přípustnost jeho vydání do Česka. Dříve než rozhodl, Novák loni v říjnu změnil svůj postoj a vyjádřil souhlas se zjednodušeným řízením, díky čemuž mohl být vydán.

Chtěl se vyhnout stíhání

Právě kvůli Novákově vyhýbání se spravedlnosti se ústecký soud obával jeho útěku. "Zcela zjevně činil veškeré kroky k tomu, aby se vyhnul trestnímu stíhání," konstatuje jednoznačně. V usnesení také připomíná, že Novákovi v případě odsouzení hrozí nejméně 9 let, má zázemí ve Spojených státech a německé občanství. Připomněl také, že v minulosti se někdejší senátor vyhýbal nástupu do vězení.

Kauza ROP Severozápad Policie Nováka společně s Ježkem, ale i bývalou ústeckou hejtmanku Janu Vaňhovou nebo exstarostu Chebu Petra Navrátila stíhá kvůli manipulacím s evropskými dotacemi, jimiž údajně způsobili škodu 14 miliard korun. V případu hraje klíčovou roli bývalý ředitel dotačního úřadu Petr Kušnierz, jenž se rozhodl spolupracovat s policií. Vyšetřovatelům například popsal, Nováka oslovoval jako Kapitána a Ježka jako Pana Velkomožného. Stíhá je mimo jiné kvůli poškození finančních zájmů Evropské unie.

Zároveň však ocenil expolitikovo nečekané rozhodnutí nechat se dobrovolně vydat do Česka. "Při rozhodování o vazbě obviněného soudce také zohlednil, že obviněný zcela zjevně změnil přístupu k této trestní věci, kdy souhlasil se svým vydáním orgánům činným v trestním řízení v České republice," dodává soud.



Nováka ovšem důrazně upozornil, že další útěk by mu nepomohl. "Po předchozích 'zkušenostech' v této věci si musí být moc dobře vědom toho, že v případě opětovného útěku do jiné země by byl s pravděpodobností rovnající se jistotě v této zemi zadržen a vydán do České republiky a pak by již nebylo zbytí než obviněného do vazby ze zde uvedených důvodů vzít, a to pak zřejmě bez jakékoli možnosti na případné propuštění z vazby," píše se v usnesení.

Trest za úplatek

Jedenašedesátiletého expolitika a podnikatele soudy již v minulosti odsoudily ke čtyřem rokům vězení za přijetí více než čtyřicetimilionového úplatku. Soud ho v roce 2015 podmínečně pustil na svobodu po odpykání poloviny trestu.



Kvůli stíhání v kauze ROP Severozápad Novákovi hrozí, že by se mohl vrátit za mříže. Chomutovský soud zkoumá, zda v souvislosti s kauzou neporušil podmínku. "Ve věci dosud nenastal žádný posun," informovala server iROZHLAS.cz mluvčí soudu Lenka Chalupová.