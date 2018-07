Nabídli mi dva miliony za mlčení, říká podnikatel o zakázce Bulovky, kvůli které zatýkala policie

Na diskriminační zadání zakázky na úklid Nemocnice Na Bulovce upozorňoval dávno předtím, než kvůli ní začala zatýkat policie. Podnikatel Alexandr Rusevský se dokonce obrátil na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). V rozhovoru se serverem iROZHLAS.cz popisuje, jak kvůli tendru čelil tlakům. Dokonce dostal nabídku dvou milionů korun, když bude mlčet a na antimonopolní se úřad neobrátí. Praha 6:00 5. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podnikatel Alexandr Rusevský | Foto: Ondřej Golis | Zdroj: iROZHLAS.cz

Rusevský řídí úklidovou společnost Alfedus servis, s. r. o., která na Bulovce dosud uklízí. Když se dozvěděl, že vedení nemocnice chystá výběrové řízení na novou úklidovou firmu, rozhodl se ho zúčastnit.

Jenže podle policie byla celá zakázka zmanipulovaná tehdejší ředitelkou Nemocnice Na Bulovce Andreou Vrbovskou, jejím tehdejším náměstkem a v pátek odvolaným ředitelem Františkem Novákem a ústeckým podnikatelem Tomášem Horáčkem. Všichni tři si již kvůli tomu vyslechli obvinění.

„Soutěž“ nakonec po domluvě s Horáčkem vyhrála společnost MW Dias. Podle policie za to její manažer Igor Weiss přislíbil Horáčkovi úplatek 7,2 milionu korun. To, že nemocnice zakázku „šila na míru“, vyplývá i z rozhovoru s Rusevským.

Jak jste se zjistil, že Nemocnice Na Bulovce hodlá vybrat novou úklidovou firmu?

Dozvěděl jsem se, že tam připravují dokumentaci k výběrovému řízení. Tehdy jsem byl tak naivní, že jsem šel za vedením a tam jsem jim řekl, že jestli chtějí změnu firmy, ať si jí udělají. Ale že by bylo hezké, aby převzali systém, který jsme tam devět let tvořili. Ať si vezmou moje lidi, já nebudu muset platit odstupné a tak dále. To je legální, že si vezmou část mojí firmy. Já jsem takhle taky převzal řadu lidí, když jsem nastoupil do x nemocnic.

S kým jste jednal?

S paní ředitelkou Vrbovskou a celou záležitost jsme probírali s tehdejším panem náměstkem Novákem (kvůli obvinění odvolaný ředitel František Novák, pozn. red.).

‚S Horáčkem bych nejednal‘



Jednal jste o zakázce i s panem Horáčkem?

Ne, já bych s panem Horáčkem nikdy nejednal. Měl nepěknou pověst.

Co podle vás ve výběrovém řízení nebylo v pořádku?

Dokumentace. Celou jsme ji napadli. Mně by nevadilo, kdyby přišla nějaká rozumná firma a vystřídala mě po čestné soutěži. Ale tímhle způsobem? V branži se povídalo, že tohle je typická cesta získávání zakázek těchto firem. Údajně zakázky vyhrávaly a pak je „tendrovaly“ dál. Buď vydíraly místního dodavatele, aby jim předal lidi a know-how, nebo si přivedly jinou firmu.

Můžete být konkrétní, co podle vás bylo v dokumentaci špatně?

Dělám to léta, ale ještě jsem neviděl, aby někdo požadoval manažera jakosti zakázky se specifikovaným vzděláním v oblasti ISO 9001 (norma stanovující systém řízení kvality, pozn. red.). Já samozřejmě tento certifikát mám stejně jako další. Ale najednou po mě požadovali personální strukturu zakázky jako pro firmu zabývající se systémem jakosti, ne úklidem. Pak tam byla ještě další pseudokritéria. To se mi nelíbilo.

‚Nebylo to důstojné‘

Jak jste reagoval?

Když jsem si to přečetl, sebral jsem se a šel za vedením a řekl, že to není důstojné.

Komu jste to řekl?

Panu Novákovi. Paní Vrbovská se mnou v té době prakticky již nekomunikovala. Dřív jsme se spolu normálně bavili o provozu, ale třeba i o našem společném koníčku - cestování. Vždy to probíhalo normálně, ale najednou jsem se k ní snažil dostat a připomenout jí nabídku, aby si náš případný nástupce ponechal odpadový systém, který jsme tam léta vyvíjeli. Ale ona se mnou v té době již vůbec nemluvila, vždy to házela náměstku Novákovi.

Zakázka za 149 milionů Zakázku na úklid za 149 milionů korun Nemocnice Na Bulovce vypsala loni na podzim. Jak již server iROZHLAS.cz informoval, podle policie ji tehdejší ředitelka Bulovky a další klíčová postava korupční kauzy Andrea Vrbovská chtěla „ušít“ pro společnost TSB. Horáček však - jí navzdory - k tendru přizval firmu MW Dias. Weissovi poskytl veškeré informace, aby mohl do soutěže vstoupit s nejnižší cenovou nabídkou. „Současně Igora Weisse požádal, aby oslovil ostatní uchazeče a domluvil se s nimi, že se účasti zdrží. Nebo že podají takovou nabídku, aby nebyla nejvýhodnější. Weiss toto slíbil zajistit,“ uvádí soudní protokol, do něhož server iROZHLAS.cz nahlédl. VÍCE ZDE.

Přišla od nich korupční nabídka?

Nikdy mi nic nenabídli, asi je jasné proč. Já nechápu, proč to nakonec tak dopadlo. Jediné, co jsem chtěl, aby si nechali systém a lidi.

Jak pan Novák reagoval na vaše připomínky vůči výběrovému řízení?

Nic na to neříkal, v určitou chvíli také úplně přestal komunikovat. Osobně si myslím, že asi odolával různým tlakům. Nevím, jestli mu něco nabídli, ale nakonec přešel na druhou stranu.

Vy jste ale nakonec i přes pochybnosti nabídku podali.

Podali jsme řádnou nabídku a zároveň námitku zadavateli, tedy nemocnici. Tu zamítli a my jsme se nakonec obrátili na antimonopolní úřad. Soutěž ale probíhala dál.

Tlačil na vás kvůli ní někdo?

Ano, na mě byla řada tlaků. Bylo mi řečeno, že můžu dostat určitou sumu, když to nedám na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

‚Člověk z branže nabídl dva miliony‘



To byl někdo z vedení nemocnice? Kolik vám nabídli?

Dva miliony. Byl to člověk z branže.

Někdo z dalších účastníků výběrového řízení, nebo někdo od pana Horáčka?

Ne, vůbec.

Jak jste na nabídku reagoval?

Vzkázal jsem jim, ať si trhnou nohou, že nechci fasovat tepláky.

Pochodili jste u antimonopolního úřadu?

Podávali jsme dvě námitky. Ve věci našeho vyřazení ze soutěže řekli, že nemocnice se zachovala diskriminačně. Nesplnili jsme kvalifikační předpoklady proto, že to ani nebylo možné. Druhé, hlavní rozhodnutí týkající se celé dokumentace, dosud nepadlo, protože nemocnice se proti prvnímu verdiktu úřadu odvolala.

Kontaktovala vás už kvůli zakázce policie?

Nekontaktovali mě, informace, které dle médií mají, potvrzují moje poznatky a zkušenosti. V případě potřeby jsem připraven součinnost poskytnout.