Diplomat, který neoprávněně pronajímal byty určené ruské ambasádě, opustí Česko

Ruský diplomat Alexandr Těrentěv z kauzy údajně neoprávněných pronájmů bytů v Praze opustí Česko. Uvedl to v pondělí server Deník N, jemuž to potvrdil sám Těrentěv. Česká diplomacie ani ruské velvyslanectví to nechtěly komentovat. Byty patřící Česku, které dostalo ruské velvyslanectví k užívání, pronajímala podle serveru ambasáda v rozporu s mezivládními dohodami například i turistům.

Praha 21:29 29. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít