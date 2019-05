Pán ze Slovenska, co se promenoval s estébáky, mě nemá co hodnotit, reaguje Vondra na Babiše

Alexandr Vondra (ODS) se vymezil proti útoku Andreje Babiše (ANO). Premiér o nečekaně úspěšném kandidátovi do europarlamentu řekl, že se neumí živit jinak než v politice a Vondrovi připomněl kauzu Promopro. Ten pro server iROZHLAS.cz reagoval, že Babiš ho nemá co hodnotit. Jeho kritika je podle něj navíc absurdní i proto, že přímo na tiskové konferenci stál za zády šéfa hnutí ANO muž, který smlouvu se společností Promopro dojednával. Praha 11:02 27. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý ministr zahraničí a obrany Alexandr Vondra | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

„Já pana Vondru vnímám jako člověka, který byl odpovědný za naše předsednictví v rámci Promopro, 770 milionů korun netransparentně utracených. Taky ho vnímám jako ministra obrany, který dával ty sklady, které nás stály miliardu. Je to člověk, který je v politice dlouho a pravděpodobně se neumí živit jinak než v politice,“ řekl doslova Babiš na tiskové konferenci, kde hodnotil výsledky eurovoleb.

Koho volili vaši sousedi? Prohlédněte si nejpodrobnější mapu výsledků voleb do Evropského parlamentu Číst článek

Výpad Babiše přišel těsně poté, co exministra přednostní hlasy z 15. místa katapultovaly až na druhou příčku kandidátky ODS.

Premiér připomněl kauzu Promopro spojenou s českým předsednictvím v Radě EU. Vondra byl tehdy místopředsedou vlády pro evropské záležitosti v kabinetu Mirka Topolánka a agenda přípravy předsednictví pod něj spadala.

Škoda 338 milionů

Věc měla tehdy soudní dohru kvůli obvinění, že se při přípravě předsednictví ztratily stamiliony, které skončily u firmy Promopro. Soudy nakonec potrestaly devět lidí, kteří připravili stát o 388 milionů korun. Vondra ale v případu vystupoval jen jako svědek.

Jako ministr obrany on i jeho nástupce Vladimír Picek čelili kritice, že úřad pod jejich vedením nesrazil cenu na hlídání muničních skladů za 1,2 miliardy. Ministerstvo totiž jednalo pouze s jedinou firmou. I to předseda vlády na tiskové konferenci zmínil.

‚Mohu se jen smát‘

Exministr a nově zvolený europoslanec ale Babišovu kritiku rázně odmítl. „Já se tomu mohu jen smát. Ten pán ze Slovenska, který se v 80. letech promenoval s estébáky někde v Ženevě a Maroku, když my jsme tady s Jáchymem Topolem a Petrem Placákem roznášeli letáky a mobilizovali lidi, abychom tady měli svobodu a demokracii, mi nemá co radit ani co hodnotit,“ reagoval pro server iROZHLAS.cz na Babišovo vystoupení.

Tisková konference hnutí ANO k eurovolbám. Ondřej Kovařík je na fotografii třetím zleva. | Zdroj: Printscreen

Vondra navíc poukázal na to, že ve chvíli, kdy ho kritizoval za kauzu Promopro, stál za Babišovými zády jeden z jejích dalších protagonistů. „Na té tiskové konferenci měl v pozadí kandidáta do Evropského parlamentu Ondru Kovaříka, který kontrakt s Promopro přímo dojednával. To je absurdita,“ podotkl Vondra.

Muž spojený s kauzou

Nový europoslanec hnutí ANO Ondřej Kovařík během českého předsednictví v Radě EU působil jako ředitel odboru logistiky a organizace. Právě on se účastnil jednání s firmami usilujícími o dodávku audiovizuální techniky, kterou nakonec bez soutěže získalo Promopro. Kovařík však již dříve svoje spojování s kauzou odmítl.

55232