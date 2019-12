Zbožnění bezuhlíkového světa je víc ideologie než zohlednění vědeckého poznání, myslí si Vondra

Pro koho je dohoda úspěchem? „Nepochybně pro ty, kteří chtějí uhlíkovou neutralitu v roce 2050, protože fakticky byla závěry ze strany členských států posvěcena. A je úspěchem pro Polsko, které předvedlo heroický výkon při obhajobě vlastních zájmů.“ Podle něj by pro Polsko bylo dosažení uhlíkové neutrality nákladné a nereálné.

Českému premiérovi se podařilo dostat do dohody zmínku o jaderné energii. Věta konstatuje, že některé členské státy využívají jadernou energii jako součást svého energetického mixu. „Věta popisuje stávající stav. Volba energetického mixu je svobodným rozhodnutím členských států,“ upřesňuje Vondra.

Příští týden bude ve Štrasburku pokračovat jednání o financování udržitelné ekonomiky, tam se prý ukáže, zda naše jednání bylo úspěšné.

„Minulý týden jsme dosáhli kompromisu, pokud jde o jádro. Pokud by v evropském parlamentu zvítězilo protijaderné lobby, které tam má většinu, znevýhodní nás to ve výstupu z jaderného cyklu.“ Pak by bylo velmi těžké získat bankovní financování na výstavbu jaderných elektráren.

Dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050 podle něj není možné. „Německo zahájilo energetickou revoluci, vyrostlo tam množství větráků a slunečníků a přesto neplní své aktuální klimatické závazky,“ uvedl Vondra příklad. Evropské unii vyčítá, že nemá k dispozici dopadové studie. „Přijímá se drakonický závazek, který se dotkne peněženky každého občana.“

Přesto není úplně skeptický: „Jako konzervativec jsem přesvědčen, že máme chránit přírodu. Green Deal obsahuje rozumná opatření, jako návrhy na recyklační ekonomiku, eliminaci odpadů, péči o lesy, aby pohlcovaly CO2, zadržování vody v krajině, boj s mikroplasty nebo plasty... Jsou to důležité věci, které budou mít mou podporu, ale zbožnění bezuhlíkového světa je víc ideologie než zohlednění vědeckého poznání.“