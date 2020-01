Udženija: Problémem není ANO, ale Babiš. Nezvolení místopředsedkyní mě mrzelo, velké ego ale nemám

V sobotu ji kongres ODS nezvolil 1. místopředsedkyní, přestože neměla žádného protikandidáta. Z 434 platných hlasů získala jen 217. Šéfka zastupitelů ODS na pražském magistrátu Alexandra Udženija rozhodnutí delegátů přijala, byť ji to mrzí. Podle jejích slov se s tím ale vyrovná i díky tomu, že nemá velké ego. V rozhovoru pro iROZHLAS.cz mimo jiné mluví o svém postoji k hnutí ANO. Rozhovor Praha 13:56 21. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalá první místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija | Foto: Petr Topič / MAFRA / Profimedia

Jak si vysvětlujete, že jste na sobotním kongresu ODS nebyla zvolena 1. místopředsedkyní, přestože jste neměla vyzyvatele?

Někdy umím být kontroverzní, někdy umím být až moc přímočará. Některým lidem se to možná nelíbí, nicméně pro ODS budu pracovat dál. Že jsem nebyla zvolená, pro mě neznamená, že budu měnit styl své práce. Pracovat můžu i bez funkce.

Nebyla to pro vás trochu rána na ego?

Nejsem chlap, abych měla takové ego. Samozřejmě mě to mrzelo, mám za sebou hodně práce a myslím, že jsme jako předsednictvo v posledních čtyřech letech pro ODS odvedli spoustu práce a ušli kus cesty. Vždy jsem byla loajálním členem, panu předsedovi jsem kryla záda, ale to je politika, to je život. Stává se to, ale jde se dál.

Nemyslíte, že vám uškodila fotka s Jaromírem Soukupem, majitelem TV Barrandov, na jeho narozeninové oslavě?

Pokud někdo hodnotí mojí práci podle toho, jestli jsem šla někomu popřát k padesátinám nebo ne, tak pak si musí zpytovat svědomí ten dotyčný. Ne já.

Problém není ANO, ale Babiš

Může být váš neúspěch i reakcí na to, že jste krátce před kongresem pro Novinky.cz nevyloučila, že by měla ODS jít do vlády s hnutím ANO i s Andrejem Babišem jako premiérem?

Budu říkat to, co si myslím. Politika není o tom, neustále se vůči někomu nebo ničemu vymezovat. Politika je především o tom, abychom předkládali taková řešení, která osloví lidi. Jestli chceme prosazovat naše řešení, protože jsme o nich přesvědčeni, že jsou nejlepší, tak musíme být do budoucna vládnoucí stranou. Také jsem ale velmi silně prohlásila, že pro mě není problémem hnutí ANO jako takové.

Problémem je Andrej Babiš, protože za sebou táhne nevyřešené kauzy, které zastiňují veškerou politiku v České republice. Jestli tohle není někomu jasné, fajn, ale já na svých názorech nic měnit nebudu. V politice jsem dlouho, umím dělat kompromisy, sestavovala jsem mnoho koalic a myslím si, že je to právě o tom, co chceme nabídnout občanům než o nějakých osobních animozitách.

Je pravda, že vás k opětovné kandidatuře na post 1. místopředsedkyně předseda Petr Fiala přesvědčoval?

S panem předsedou Fialou jsme vedli diskuse o tom, jak bychom měli pokračovat. Musím přiznat, že jsem po komunálních volbách 2018, které jsme v Praze vyhráli, byla hodně unavená.

Odvedli jsme tady opravdu kus práce. Z osobního hlediska jsem zvažovala, či do toho znova jít, či nejít. I sama před sebou bych se cítila zbaběle, kdybych do toho nešla, protože – jak se říká – z boje se neutíká. Sama před sebou mám čistý stůl, což je nejdůležitější.

Mohlo to, že jste byla unavená a možná neobjela tolik krajů, zapříčinit, že jste na 1. místopředsedkyni dostala jen šest nominací ze čtrnácti možných?

Takhle to vůbec neleží a neběží. V některých krajích nikdo ani nominace nedává. Nicméně je ale pravda, že jeden týden, kdy probíhaly krajské sněmy, jsem byla na dlouhodobě plánované cestě v zahraničí. Sice jsem se řádně omluvila, ale pokud nejste na sněmu osobně, tak to není pro případnou nominaci úplně nejlepší. Na druhou stranu z jiných regionů jsem hlasy dostala a nejdůležitější pro mě je, že mě nominoval můj region Praha.

Byla jste překvapená, že vás spolustraníci nezvolili a raději své hlasy zneplatnili, než aby volili vás?

Správný politik by neměl být nikdy překvapen. Nebyla jsem ani tak překvapená, ale věděla jsem o tom, že když nedostanu hlasy, tak poděkuji všem delegátům a delegátkám za podporu. Už dopředu jsem na kongres jela s přesvědčením, že kdyby to dopadlo takhle, tak dál kandidovat nebudu. Rozhodnutí kongresu respektuji a nemám to nikomu za zlé. Jede se dál.

Starosta Řeporyjí Pavel Novotný (ODS) ve svém kandidátském projevu na 1. místopředsedu to, že jste nebyla zvolena, označil za převrat…

Mé nezvolení na kongresu vysílá signál členské základny. Vnímám pocity a dojmy některých regionů, že jsou v krajích velmi nervózní, protože je čekají krajské volby a hledí na preference s tím, že se nehýbou. To velmi vnímám a jasně jsem to na kongresu ve svém projevu pojmenovala.

Ale ani v Praze před rokem a půl nikdo neočekával, že tady vyhrajeme, ale my jsme si za svým cílem šli a vyhráli jsme. Regiony se nemají ohlížet na preference a na to, co kdo říká, ale mají prostě odvádět dobrou práci a přesvědčovat lidi, že ODS nabízí nejlepší řešení. Pokud budou toto dělat, tak budou úspěšní. Kdokoliv bude potřebovat, tak mu pomůžu.

Máte informaci, ze kterých částí republiky jste podporu nedostala?

Nemám, ani jsem se po tom nepídila. Máme tajnou volbu, a to je třeba ctít. Jen doufám, že aspoň někdo z těch, kteří mi podporu nedali, přijde a řekne mi, co ho k tomu vedlo, protože kritiku beru a zamýšlím se nad tím, zda jsem něco nedělala špatně.

Novotný ve svém velmi emotivním projevu řekl, že dokonce ani Praha nebyla v hlasování o vás jednotná…

Neznám politika, který by měl stoprocentní podporu. Buď je to umělé, nebo musí stranu vlastnit, jinak to v demokracii nelze. Samozřejmě jsou v rámci pražské ODS někteří lidé, kteří se mnou nesouhlasí. Vím, kdo jsou v Praze moji kritici. Že Praha není jednotná, není pravda. Je tu pár jednotlivců, kteří s mojí politikou nesouhlasí.

Můžete říct, o koho jde?

Ne, v žádném případě. Takové věci si vždy vyříkávám vnitřně. Jsem daleko toho, abych veřejně říkala nějaká jména.

'Vondrovi držím palce'

Předseda pražské ODS Tomáš Portlík na kongresu poměrně zklamaně řekl, že jste v Praze na spolčení zbytku republiky v ODS zvyklí. Nabízí se paralela s tím, jak někdejší předseda ODS a premiér Mirek Topolánek bojoval s regionálními „kmotry“, jak je tehdy nazval. Bojuje i dnes celostátní, potažmo pražská ODS s regionálními buňkami?

V životě bych nedopustila, aby se moje znovuzvolení dostalo na rovinu toho, že šlo o boj Prahy proti zbytku regionů. V regionech máme skvělé lidi, se kterými komunikuji.

Co je ale teď na místě, je to, aby nové předsednictvo vyhodnotilo celkový vývoj kongresu, protože nešlo jen o to nezvolit Sandru, ale kongres tím ukázal i to, že je ve straně určitá nespokojenost. Pevně věřím, že se tomu nové předsednictvo postaví čelem a že dá jistotu a sebedůvěru krajům, že můžou znovu vyhrávat volby. Velkou posilou je Saša Vondra, který měl jeden z nejlepších projevů, které jsem tam slyšela. Strašně mu držím palce a je dobře, že se do předsednictva dostal.

Zvolení Alexandra Vondry řadovým místopředsedou berete pozitivně, co ale říkáte na vašeho nástupce na postu 1. místopředsedy strany Zbyňka Stanjuru?

Je to můj dlouholetý spolupracovník, máme spolu perfektní vztahy a v grémiu s námi seděl z titulu postu šéfa poslaneckého klubu. V tu chvíli, kdy jsem nebyla zvolena já, to byla nejlepší volba.

Ještě naposledy k Novotnému. Ted na kongresu několikrát zopakoval, že jste nad ním v rámci pražské ODS držela ochrannou ruku. Jak se změní jeho pozice ve straně, i vzhledem k tomu, že se neúspěšně pokoušel dostat do vedení strany?

Pavel Novotný je podobně jako já člověk, kterého buď má někdo rád, anebo ho nemá rád. Není tam nic mezi. Moje ochranná ruka byla spíš ve smyslu, že jsem ho mírnila, když jsem měla pocit, že zase něco přehnal.

I pan předseda Fiala říkal, že jednoho Pavla Novotného ODS přežije. Jsem strašně ráda, že je Pavel mezi námi, protože umí nastavovat zrcadla, je vidět, je jiný a já ho mám lidsky velmi ráda.

ODS je nyní spolu s SPD jedinou sněmovní stranou, která nemá ve svém vedení ženu. Může to podle vás stranu poškodit?

Pevně doufám, že to stranu v žádném případě nepoškodí. ODS vždy razila to, že mají na funkcích být lidé schopní a vůbec nehleděla na to, že je to muž nebo žena. V ODS je plno žen, odvádíme skvělou práci.

'Jsem týmový hráč'

Co budete dělat teď?

Nikam neodcházím, zůstávám v politice a myslím, že teď budu mít na politickou práci mnohem více času, než jsem měla jako 1. místopředsedkyně. Jsou to přeci jen povinnosti, které vám zabírají čas, a teď se budu moci věnovat Praze, pražskému zastupitelstvu, městské části Praha 2 a i jiným celostátním tématům. Zůstávám například koordinátorkou ODS pro rodinu a sociální politiku.

SeznamZprávy přišly o víkendu s tím, že jste na pražském magistrátu mezi ostatními zastupitelskými kluby vnímána jako představitelka „staré ODS“ nebo že máte v Zadaru dům kousek od Romana Janouška. Nemyslíte, že vám na kongresu uškodilo, že i když jste dokázali v Praze vyhrát komunální volby, tak jste byli obejiti?

To si v žádném případě nemyslím. Vyhráli jsme volby i tady na Praze 2, jsem tu dlouhodobě místostarostkou a máme tu koaliční partnery, takže všichni moc dobře vědí, jak se sestavuje koalice se Sandrou.

Že nás obešli, tak to udělali zcela záměrně. Už před volbami se někteří proti ODS vymezovali. A jestli by mi mělo uškodit všechno, co jste vyjmenoval, tak jsem nemohla být čtyři roky 1. místopředsedkyní a nemohla bych stát na druhých místech na vítězných kandidátkách za Bohuslavem Svobodou nebo Janou Černochovou.

Veřejnost si umí dost dobře ujasnit to, že můj manžel a celá jeho rodina pochází z Chorvatska a bydlí tam, tak že mám někde dům, to je něco úplně jiného. V Praze bydlím v rezidenci, kde vedle mě bydlí Miroslav Kalousek a Jiří Dienstbier. Sousedy si nevybírám ani nekádruju.

V roce 2018 jste na pražský magistrát kandidovala jako dvojka, na Praze 2 jste dlouhodobě dvojkou za starostkou Janou Černochovou, v posledních čtyřech letech jste byla dvojkou za předsedou ODS Petrem Fialou. Skoro to vypadá, že ani nechcete být někde jednička…

Jsem velmi týmový a loajální hráč. Dvojky mají někdy možná i více práce než jedničky, protože musí navenek odvést hodně práce. Vždy jsem byla ta, která kryla jedničkám záda a snažila jsem se, aby měli kolegové, kteří jsou přede mnou, moji maximální podporu. Tato pozice mě naplňuje a jsem s ní spokojena.