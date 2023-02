Udženija: Jsem připravena s Hřibem táhnout za jeden provaz. Na rozdíl od Marvanové jsem týmový hráč

Na pražský magistrát se vrací po deseti letech, stejně jako celá ODS. Starostka Prahy 2 Alexandra Udženija bude v nové městské radě náměstkyní primátora pro oblasti sociálních věcí, bydlení a zdravotnictví. V rozhovoru pro iROZHLAS.cz popisuje, jak jsou spokojeni s vyjednáváním, jaké bude soužití se Zdeňkem Hřibem (Piráti), který povede dopravu, nebo celou anabázi se zastupitelkou Hanou Kordovou Marvanovou. S jejím hlasem totiž koalice nepočítá. Rozhovor Praha 6:00 10. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Starostka Prahy 2 Alexandra Udženija | Foto: ODS Praha

Jste v rámci Spolu spokojeni s gescemi, které jste si vyjednali? ODS má tři křesla – primátora Bohuslava Svobodu, radního pro finance Zdeňka Kováříka a vás. TOP 09 náměstka pro kulturu Jiřího Pospíšila a radního pro infrastrukturu Michala Hrozu.

Je to kompromis, který se udělal, aby konečně vznikla nová pražská vláda. Čtyři nebo pět měsíců, které to trvalo, je opravdu dlouho. Už se to nelíbilo nikomu – ani nám politikům a už vůbec ne občanům.

Jsou tam některé gesce, ve kterých si troufnu říct, že jsme jako Spolu, ale i jako ODS silní. Například doprava. Nicméně končící pan primátor Hřib projevil o dopravu zájem, tak jsme udělali kompromis. Dostane tento resort a pevně věřím, že se ho ujme tak, abychom naplnili, co máme v koaliční smlouvě a co bude v programovém prohlášení.

Říkáte, že je to kompromis. Dlouhodobě jste si chtěli vyjednat většinu v radě, to se vám nepodařilo. Neberete to tedy ve výsledku jako prohru?

Život není ideální. Člověk chce i v soukromém životě vždycky maximum a má nějaká přání. Ale realita života ukazuje, že kompromisy je nutné dělat. Toto byl jeden z kompromisů, aby se jednání odblokovala, protože nezastávám tezi, kterou říkají někteří z našich koaličních partnerů, že se nejednalo. Celou dobu se jednalo, akorát se to točilo v kruhu, protože nikdo nechtěl ustoupit.

A tak jsme si řekli, že už je opravdu nezbytně nutné, abychom udělali kompromisy. Možná to vypadá navenek – a někteří nám to vyčítají –, že jsme ustoupili moc. Myslím, že určitá velkorysost od vítěze je správná a doufám, že to naši noví koaliční partneři ocení.

nová pražská rada primátor Bohuslav Svoboda (ODS) – gesce bezpečnosti, energetiky a zahraničních vztahů

1. náměstek Zdeněk Hřib (Piráti) – doprava

náměstkyně Alexandra Udženija (ODS) – sociální věci, bydlení a zdravotnictví

náměstek Jiří Pospíšil (TOP 09) – kultura, cestovní ruch, památková péče, výstavnictví, animal welfare

náměstkyně Jana Komrsková (Piráti) – životní prostředí a klimatický plán

náměstek Petr Hlaváček (STAN) – územní a strategický rozvoj

člen rady Zdeněk Kovářík (ODS) – finance, rozpočet, fondy a podpora podnikání

člen rady Michal Hroza (TOP 09) – infrastruktura

člen rady Adam Zábranský (Piráti) – majetek, transparentnost a legislativa

člen rady Daniel Mazur (Piráti) – ICT, Smart City, věda, výzkum a inovace

člen rady Antonín Klecanda (STAN) – školství, sport a volný čas

Ta kritika za to, co jste vyjednali, je zevnitř strany?

Spíš od občanů. Dostávám maily, že jsme ustoupili hodně. Nelíbí se jim rozdělení oblastí atd., ale teď je na nás je přesvědčit za dobu, která nám zbývá, že to půjde a že naplníme sliby. To si myslím, že by pro voliče mělo být nejdůležitější.

Vynechání lidovců

Navenek to vypadá, že při vyjednávání ostrouhali lidovci. Jak to nesli, že na ně místo v radě nezbylo?

Nemyslím si, že prohráli. Uvědomme si postavení KDU-ČSL v Praze. Tady to skutečně není jejich bašta. Všichni to ví a jsou si toho sami vědomi.

Myslím si, že udělali dobrý výsledek i v rámci vyjednávání koalice Spolu, v tuto chvíli mají dva zastupitele, což je stoprocentní nárůst. V minulém volebním období to byl jeden. Dostali výbory, o které měli zájem.

Lidovci došli k názoru, že pokud dostanou výbory, které jsou pro ně důležité, tak že tento kompromis s námi chtějí udělat a myslím si, že je to správně, je to dobře a bude to fungovat.

S tím, že ustoupí, přišli sami?

Byla to dlouhodobá debata i s kolegy. Sedli jsme si na tříhodinové jednání, probrali jsme, jak by to mohlo fungovat a došli jsme společně k takovému kompromisu. Rozhodně to nebyl nátlak, jak někdo říká.

Hřibova doprava

Už jste zmiňovala dosluhujícího primátora Zdeňka Hřiba, se kterým jste měla spoustu sporů. Předpokládám, že se asi nikam neztratily. Řadu neshod měl v kampani i s budoucím primátorem Bohuslavem Svobodou. Dokážou se všechna ega do nové městské rady naskládat?

Budou muset. Protože pokud jsme dospělí lidé a profesionální politici, tak toto musí jít absolutně stranou.

Na druhou stranu říkám a naprosto jasně deklaruji, že v momentě, kdy jsem členem nějakého týmu, tak jsem připravená táhnout za jeden provaz. Co bylo, bylo. Můžeme si to třeba potom někdy vyříkat, ale ani nemusíme. Pro mě je teď nová startovací čára a nechci se k tomu zpátky vracet.

Většinou jsem kritizovala kroky a programové věci, které se mi nelíbily. Tím, že budeme mít na tomto shodu, tak doufám, že tato spolupráce bude dobrá.

Možná by to bylo a vypadalo jinak, kdyby pan Hřib měl jinou gesci. Ale doprava je jak v předvolební kampani, tak v každodenním pražském životě jedno z nejdůležitějších témat. Bylo pro vás třeba v koaličních jednáních problémem, že bude bývalý primátor zrovna na dopravě?

Piráti přišli s požadavkem, že chtějí dopravu a že by ji měl mít Zdeněk Hřib. To jsme nijak nerozporovali, nekádrujeme a neříkáme, kdo co umí a neumí.

Doprava je velmi komplexní. Je to velmi těžká oblast. Z politiků Spolu se na to málokdo cítí. Je tam jen pár jedinců, kteří když je znám dlouhodobě, by to zvládlo. Ale pokud se pan Hřib na to cítí a bude i prvním náměstkem, tak ať se ukáže. Pevně věřím, že ví, do čeho jde, protože byl primátorem a myslím si, že ví, co obnáší oblast dopravy. Není tím úplně nepolíben.

Je něco jiného jenom to jako primátor zaštiťovat a pak to každodenně dělat. Je to spousta práce. Je tam nejvíc problémů, ať už faktických, investičních, tak i korupční kauzy táhnoucí se z minulosti. Vždy tam nějakým způsobem figuroval dopravní podnik.

S tím se bude muset pan Hřib vypořádat. Nebude to lehký úkol. Není to jen o tom, že bude muset dělat dopravu, ale bude muset prokázat pirátskou transparentnost a bezúhonnost, kterou deklarují – a se kterou naprosto souhlasím, abychom si rozuměli.

Říkala jste, že jen málo lidí ze Spolu by si na pražskou dopravu trouflo. Takže jste do vyjednávání ani nešli s tím, že byste chtěli dopravu pod sebe?

Určitě chtěli, protože na tom se ODS vždy profilovala. Jako si troufnu říct o sobě, že umím zvládnout sociální oblast, tak vím, že je pár kolegů, kteří by zvládli dopravu. Ale dopadlo to tak, že dopravu nemáme. Má jí pan primátor a jsem opravdu zvědavá, jak se s tím vypořádá. Držím mu palce, protože jeho úspěch v dopravě bude úspěch celé koalice.

Případ Marvanová

Jak ve Spolu a pražské ODS zvládáte situaci s Hanou Kordovou Marvanovou? Nová pražská rada s ní nepočítá, šéf pražské ODS Marek Benda pro iROZHLAS.cz potvrdil, že to je i kvůli tomu, že v prosinci nepomohla Spolu a ANO prohlašovat Bohuslava Svobodu primátorem…

To je docela složitá otázka. Když vstoupíte na fotbalové hřiště jako jedenáctičlenný tým, hrajete zápas, v prodloužení je to stále 0:0 a jeden z hráčů uteče a zamkne se vám v šatně, což byl případ paní Marvanové, tak je jasné, že s tímto hráčem nelze počítat.

To ten tým neunese. Že paní Marvanová neví, proč se s ní nepočítá? To je její věc. Musí se s tím vypořádat a já bych ji nerada dál komentovala.

Ještě bych se ale chtěl dozeptat. Měli jste ji na kandidátce a na Praze 11 za vás kandidovala do Senátu. Tušili jste, jakou má minulost, jak je svéhlavá, že je zásadová. Nedalo se s tím počítat dopředu?

Neumím vám odpovědět. Já jsem týmový hráč a toto chování neznám. Je to o jejím svědomí. Jestli takto funguje v politice, tak pak ale musí čekat, že ne všichni lidi to pochopí.

Hana Kordová Marvanová, Michal Hroza (TOP 09) a Alexandra Udženija (ODS) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Starostka i náměstkyně?

Byla jste v rámci pražského ODS zastánkyní toho, že půjdete do voleb sami, nebo jste byla pro koalici Spolu?

Vždycky pro koalici Spolu. Prosazovala jsem to i tady na Praze 2. Bohužel, byli jsme jenom s TOP 09 a nedomluvili jsme se s KDU-ČSL. To mě hodně mrzelo.

Mám ráda spolupráci, vždycky si říkám, že když je nás víc, tak jsme silnější. Takže jsem vždy prosazovala Spolu na parlamentní úrovni i na městě.

Jste starostkou Prahy 2 a teď byste měla být i náměstkyně. Budete obě funkce zvládat?

Ještě není vůbec rozhodnuto, jestli si je nechám. Bude to velká debata hlavně tady na Praze 2, a to nejenom s mými kolegy z ODS, ale i s koalice s TOP 09 a s ANO. To nám určitě zabere nějaký čas. Uvidíme, jak si to všechno sedne, ale rozhodně s nějakým řešením přijdu. Také uvidím, jaká bude práce na magistrátě.

Jednu věc ale vím. Trvala jsem na tom, že když už půjdu do Rady hlavního města Prahy, tak že chci oblasti, kterým rozumím, které umím, kde jsem se dlouhodobě profilovala a abych se nemusela nic nového učit, naskočila hned a mohla od prvního dne začít pracovat, protože to znám.

Na Praze 2 mám sociální oblast od roku 2015 a Praha 2 je – nejenom díky mně, ale i díky mým předchůdkyním – výstavní skříní sociálních služeb a byla bych strašně ráda, kdybych tyto zkušenosti mohla přenést i na celé hlavní město, protože sociální služby jsou v dnešní době strašně potřebné už i díky tomu, jak nám stárne populace, ale i díky péči, která jde neustále dopředu, a tak je potřeba modernizovat.

Pokud by s tím vaši koaliční partneři na Praze 2 souhlasili, tak byste si ponechala obě funkce?

V tuto chvíli to tak bude, ale uvidíme, jestli to bude únosné. Vždycky vyhodnotím, jestli to sama zvládnu. Nejsem někde jen proto, abych tam seděla. Chci práci odvádět správně a dobře.

Moje sociální služby a to, co dělám na Praze 2, je zajeté, funguje to, pečuji o to a uvidíme, jak to bude na tom magistrátě. Chvíli to potrvá, ale určitě k nějakému řešení dojdeme tak, abych nic nešidila.

Takže to vyzkoušíte, a pokud to půjde, tak budete starostka i náměstkyně primátora. Pokud by to ale nešlo, kterou z těch funkcí byste případně pustila?

Asi by to byla funkce starostky. Ale říkám, možná mě tak nebude naplňovat funkce náměstkyně. Je to opravdu otevřené.

Bohuslav Svoboda a Alexandra Udženija | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jaké máte ve vašich gescích jako náměstkyně cíle pro toto volební období?

Za sebe mám vytyčené tři věci, které jsou pro mě strašně důležité. Zajistit dostatek místa v domovech pro seniory, ale zároveň umožnit lidem, kteří chtějí bydlet doma a být v komunitním bydlení, tak aby tam bylo.

Co se týká bytové politiky, tam bych strašně ráda z Prahy 2 přenesla, že by se volné byty transparentně dražily v elektronických aukcích. Nemám ráda, když někdo nenakládá s bytovým fondem jako řádný hospodář.

A co se týká právě zdravotnictví, tak tam mě čekají velké věci – například nové sídlo záchranné služby, které si záchranáři zaslouží. Také je třeba řešit nedostatek lékařů. Chybí dětští i dospělí stomatologové, pediatři, dětští psychologové. Chybí i stomatologická pohotovost. To je třeba řešit akutně a bude to první věc, kterou se budu zabývat.

Sociální témata děláte i na Praze 2, ale jaké máte zkušenosti se zdravotnictvím?

S tím, musím přiznat, nemám úplně až takové zkušenosti, protože Praha 2 nemá žádné zdravotní zařízení jako příspěvkovou organizaci a nemáme ani žádnou polikliniku a jiná zařízení.

Nicméně už jsem dlouhodobě v kontaktu například s panem ředitelem záchranné služby. Ředitelé pražských fakultních nemocnic mi nabídli odbornou pomoc a věřím tomu, že do tohoto tématu lehce zapluji.

A jak to máte s bytovou politikou?

Ta se hodně prolíná se sociální politikou. Byť jsem to neměla v gesci na Praze 2, ale je nutné spolupracovat s tím, kdo to má, protože část bytového fondu je určena pro sociální účely, takže i tam si myslím, že moje dlouholetá praxe je bonusem a že budu posouvat věci dál.