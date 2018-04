Libanonec Fajád z vazby na Pankráci nelegálně volal téměř 400krát. Hovory mířily do Libanonu či USA

Libanonský agent Alí Fajád si z pražské vazební věznice „načerno“ zatelefonoval téměř 400krát. Vyplývá to z policejních dokumentů, do kterých měl Radiožurnál možnost nahlédnout. Podle kriminalistů měli Fajádovi telefonování proti pravidlům umožnit v období od září 2015 do února 2016 tři dozorci, jež kvůli tomu stíhá Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Původní zpráva Praha 6:00 17. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alí Fajád (na snímku z roku 2015) | Zdroj: Milan Malíček / Právo / Profimedia

Prvního února 2016 v 11 hodin, krátce před svým vydáním do Libanonu, si Alí Fajád stihl ještě třikrát načerno zavolat. Volal do Libanonu, zřejmě svému bratranci.

Alí Fajád byl v únoru 2016 propuštěn výměnou za pětici Čechů unesených v Libanonu. O jeho vydání žádaly Spojené státy, měl pro ně co se se týče informací o obchodu se zbraněmi cenu zlata.

Podle policejních dokumentů telefonoval Fajád z vězení proti pravidlům minimálně pět měsíců. A nebylo to jen do Libanonu, ale i na Ukrajinu nebo do USA. Policie kvůli tomu stíhá tři dozorce.

„V současné době vedeme trestí stíhání dvou sloužících a jednoho bývalého dozorce vězeňské služby pro podezření ze spáchání trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby,“ potvrdil Radiožurnálu bez dalších podrobností rada inspekce Martin Strouhal.

„Vzhledem k aktuálnímu stavu probíhajícího vyšetřování nemůžeme poskytnout žádné další informace.“

Stíhaní dozorci

Jedním ze stíhaných dozorců je Petr F., který ale jakoukoliv vinu odmítl. „Je to tvrzení proti tvrzení. Nic jsem neudělal, cítím se nevinný,“ řekl muž, jehož identitu Radiožurnál zná, ale zatím ji nebude zveřejňovat.

Dozorci podle obvinění nechali volat z vězení nejen Fajáda, ale i několik dalších lidí. Petr F. kvůli tomu ještě čelí podezření z úplatkářství. Ovšem ne za to, že by vzal od někoho z vězňů peníze, ale za poněkud absurdnější odměnu.

„Obviněný Petr F., při výkonu služby vrchního dozorce Vězeňské služby, v sobotu 23. ledna 2016, po vzájemné dohodě, přijal od osoby úplatek v podobě načaté krabičky cigaret nezjištěné značky za to, že mu bezdůvodně umožní telefonní hovor mimo běžný časový rámec,“ píše se v policejním dokumentu.

Dozorce Petra F. inspekce také stíhá za to, že se prý pokusil vylákat od Alího Fajáda miliony amerických dolarů. A to přes jeho advokáta Jana Švarce.

„Muž (Petr F., pozn. red.) mu (Švarcovi, pozn. red.) řekl zcela na rovinu, nepokrytě, že umí v jejich prospěch ovlivnit rozhodnutí vrchního soudu za prachy,“ píše se v usnesení.

Vrchní soud totiž tehdy rozhodoval o tom, zda Česko vydá Fajáda do USA.

Odložený případ

Z dokumentu ovšem vyplývá, že obvinění z pokusu o podvod stojí jen na výpovědi Švarce, který sám v kauze únosu Čechů a Fajáda čelil několika podezřením.

Detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) měli podezření, že celý únos zorganizoval, aby dostal libanonského agenta Fajáda z vězení. Nic z toho se mu ale neprokázalo.

Celý případ únosu tak policie loni v listopadu odložila.

„Nepodařilo se zjistit takové skutečnosti, které by mohly vést k zahájení trestního stíhání konkrétní osoby,“ uvedla tehdy mluvčí pražských žalobců Štěpánka Zenklová.

Radiožurnál letos upozornil, že v samotném propuštění údajného agenta Fajáda se angažoval i ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO).

Šéf české justice byl za Fajádem osobně ve vězení a nechal ho dokonce zavolat ze svého mobilního telefonu. Pravicoví politici Pelikánův postup kritizovali jako svévolný a neobvyklý.

Fajáda zadrželi na základě amerického zatykače čeští policisté spolu s Chálidem Marabím a Faouzim Jaberem v dubnu 2014.

Spojené státy tvrdily, že muži chtěli prodat kokain a zbraně agentům amerického Národního úřadu pro kontrolu obchodu s drogami (DEA), kteří předstírali, že jsou členy kolumbijské teroristické organizace FARC.

U Fajáda a Marabího ministr spravedlnosti Robert Pelikán vydání do USA zamítl, v případě Jabera z Pobřeží slonoviny rozhodl o vydání do USA.