Tajná akce bratrů Pelikánových: ministr nechal libanonského agenta volat ze svého mobilu

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán za hnutí ANO se v propuštění údajného agenta Alího Fajáda angažoval více, než se dosud vědělo. Radiožurnál zjistil, že za ním byl šéf české justice osobně ve vězení a nechal ho dokonce zavolat ze svého mobilního telefonu. Radiožurnálu to potvrdily tři důvěryhodné zdroje. Česko propustilo obchodníka se zbraněmi Fajáda loni v únoru. V té samé době se domů vrátila pětice Čechů, které někdo unesl v Libanonu. Exkluzivně Praha 6:00 21. listopadu 2017

„Jednou ráno přišli pro Fajáda, že má nějakou návštěvu, bylo to tak kolem 6.20, taková nestandardní návštěva v tuhle dobu,“ vzpomíná pod podmínkou zachování anonymity dozorce pankrácké věznice.

V cele byl Fajád zavřený 21 měsíců a čekal, zda ho Česko vydá do Spojených států, kterého vinily ze spolupráce s teroristy.

To se ale nakonec nestalo. Ministr spravedlnosti Pelikán totiž rozhodl, že Fajád může odletět do Libanonu. Podle zjištění Radiožurnálu Fajáda krátce před propuštěním navštívil přímo ve vězení právě šéf české justice.

Pelikán mlčí

Ministr Pelikán návštěvu komentovat nechce, dozorce ale její průběh poměrně jasně popisuje. „Vrátil se do hodiny, a pak se pan Fajád pochlubil, že byl u pana ředitele, že tam za ním byl pan ministr spravedlnosti a že požádal pana ministra, zda si může zavolat a ten mu mobil poskytl a zavolal si,“ říká dozorce.

Bývalý ministr spravedlnosti a dnes europoslanec Jiří Pospíšil za TOP 09 tvrdí, že je to neobvyklé. „Takovýto postup, pokud se potvrdí, je naprosto nestandardní,“ podivuje se. Podle něj nebývá zvykem, aby se ministr potkával s lidmi, o jejichž vydání rozhoduje. Běžná praxe je taková, že rozhoduje většinou na základě písemných informací.

„Pokud by se přesto ministr chtěl potkat s takovou osobou, měl by být o schůzce učiněn záznam ve spise. Pokud schůzka byla tajná, ukazuje to, že rozhodování ministra není nestranné. Podle mého názoru je to velký průšvih a vznikají pochyby, proč pan ministr nevyšel vstříc žádosti USA o jeho vydání a pana Fajáda propustil,“ přemýšlí Pospíšil.

Na vlastní pěst?

Ministr Pelikán šel do vězení za Fajádem podle shromážděných indicií nejspíš na vlastní pěst. Nevěděli o tom ani jeho koaliční partneři. Na jednáních vlády ani setkání bezpečnostní rady státu, kde se řešila kauza Fajád, se o tom prý nezmínil.

„Mohu si snad dovolit říci, že to tam nikdy takto řečeno nebylo, ta informace tam podaná nebyla,“ potvrzuje například ministr zahraničí Lubomír Zaorálek z ČSSD.

Koho Fajád z ministrova telefonu kontaktoval, se přesně neví. Zdroje z Pelikánova okolí tvrdí, že Fajád volal do Libanonu, kde dohadoval, kdo bude za libanonskou stranu vyjednávat jeho výměnu za pětici unesených Čechů.

Klička policii

Podle všeho o Pelikánově výpravě nevěděla ani policie, která okolnosti únosu vyšetřovala. Radiožurnálu to potvrdil jeden z detektivů, který je detailně obeznámen s vyšetřováním. Pro policii to přitom mohla být klíčová informace. Ve skutečnosti totiž Fajáda detektivové podezírali, že se podílel na zosnování celého únosu. To, že byl Fajád schopen z vězení domluvit i svou výměnu, by znamenalo, že věděl, kdo za únosem stál. A to by byl zásadní důkaz. Kvůli ministrově „tajemství“ jej však detektivové nezískali.

S Pelikánem byl ve vězení i jeho bratr Petr. Server Aktuálně.cz v pondělí informoval, že arabista Petr Pelikán celou výměnu za pětici Čechů nejen vyjednal, ale při výměně také vyčkával v Bejrútu jako pojistka pro tamní vládu.

Pětice Čechů zmizela v Libanonu v červenci 2015, mezi nimi byli příslušník Vojenského zpravodajství Martin Psík, advokát Jan Švarc, překladatel Adam Homsi a dvojice novinářů jindřichohradecké televize Miroslav Dobeš a Pavel Kofroň. Zadržení byli propuštěni v únoru 2016, tedy krátce po návštěvě ministra Pelikána v cele muže, kterého USA podezírají ze spolupráce s teroristy.