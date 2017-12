Soud v lednu projedná odškodnění Čechů unesených v Libanonu. Po státu chtějí 40 milionů

Kauza unesených Čechů v Libanonu, kterou podrobně popsali reportéři Radiožurnálu, nekončí. I když policie jeden z nejzáhadnějších případů letos uzavřela, případ bude stejně na konci ledna řešit soud. Čtyři z pěti unesených Čechů totiž stát žalují o 40 milionů korun. Myslí si, že české úřady prý mohly jejich únosu zabránit. Praha 15:10 27. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Libanonec Alí Fajád (na archivním snímku z 18. 12. 2014) | Foto: ČTK

Pět mužů se do Česka vrátilo loni v únoru, v den jejich návratu byl z české vazby propuštěn libanonský agent Alí Fajád, o jehož vydání Česko požádaly Spojené státy kvůli podezření z napojení na teroristickou organizaci.

Unesení Češi tvrdí, že český vyjednávací tým během tajných schůzek v říjnu 2015 požádal Libanonce v přepočtu o 162 milionů korun.

Výměnou za to prý vyjednavači slíbili, že zařídí propuštění Alího Fajáda z českého vězení. Jeden z unesených, Fajádův advokát Jan Švarc říká, že kvůli tomu byl on i jeho kolegové v zajetí mnohem déle. Proto chtějí odškodnění.

„My pro to máme jediný podklad. Náš důkaz je to, že nám to řekli únosci, což všichni z nás mohou potvrdit,“ vysvětluje Švarc.

Mluvčí ministerstva zahraničních věcí Michaela Lagronová to považuje za nesmysl.

40 milionů korun pro 5 unesených

„Ve věci únosu českých občanů v Libanonu ministerstvo zahraničí nedisponuje žádnými informacemi, které by se mohly týkat zmíněného obvinění týmu českých vyjednavačů se žádostí o úplatek. Více záležitost komentovat nemůžeme,“ uvedla mluvčí ministerstva.

Kdo konkrétně si o úplatek řekl, Švarc prý neví a ani jiné důkazy nemá. Vsází ale na to, že leccos by mohly naznačit výpovědi svědků, které nechal k soudu předvolat. Začátek líčení, kde se má rozhodovat o odškodnění, je naplánován na konec ledna, potvrdila mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 1 Alena Novotná.

„V řízení žalují čtyři žalobci odškodnění ve výši deset milionů korun pro každého. To znamená dohromady čtyřicet milionů, a to proti státu. Jako žalované označili několik ministerstev,“ vysvětluje mluvčí.

Celý případ policie letos v listopadu odložila. Kromě toho, že zjišťovala, kdo pětici unesl, tak prověřovala i roli samotného Švarce.

Detektivové měli podezření, že celý únos zorganizoval, aby dostal libanonského agenta Fajáda z vězení. To se ale nakonec neprokázalo.

„Policie pověřování této věci odložila, nepodařilo se zjistit takové podrobnosti, které by vedly k zahájení trestního stíhání podezřelé osoby,“ říká mluvčí městského státního zastupitelství v Praze Štěpánka Zenklová.

Radiožurnál letos upozornil, že v samotném propuštění údajného agenta Fajáda se velmi angažoval ministr spravedlnosti Robert Pelikán za hnutí ANO. Radiožurnál zjistil, že za ním byl šéf české justice osobně ve vězení, a nechal ho dokonce zavolat ze svého mobilního telefonu. Pravicoví politici Pelikánův postup kritizovali jako neobvyklý a svévolný.