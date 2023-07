Aliance pro rodinu Jochové má znaky extremismu, překrucuje vědecké studie, tvrdí pirátka Kocmanová

Někteří členové církví a dalších náboženských obcí vyzvali k odvolání lidí z Aliance pro rodinu ze státních orgánů. Podle nich konzervativní spolek prosazuje cíle, které jsou proti principům svobodného a demokratického státu. „S tím souhlasím. Zejména vládní politici by si neměli nechat radit od těch, kteří překrucují vědecké studie,“ říká Klára Kocmanová (Piráti). „Jde tu o kádrování asistentů poslanců,“ nesouhlasí Nina Nováková (KDU-ČSL) . PRO A PROTI Praha 8:00 4. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jana Jochová, předsedkyně Aliance pro rodinu (snámek z roku 2021) | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

Jana Jochová, předsedkyně Aliance pro rodinu, je asistentka poslance Václava Krále (ODS). „Jenom asistentka, ne poradkyně,“ hájí ji lidovecká poslankyně Nováková. „Politik přece musí získávat všechny názory, jinak je to nepochopení politické funkce. To bychom museli kádrovat všechny neziskové organizace.“

Zástupci náboženských skupin, kteří vystoupili proti vlivu Aliance pro rodinu na struktury státu, upozorňují, že napojení aliance na ODS a KDU-ČSL vede k legitimizaci zájmů skupiny. V současnosti aliance hlasitě kritizuje například uzákonění manželství pro všechny.

Nováková ovšem v pořadu Pro a proti na Plusu uvedla, že aliance je jen jednou z neziskových organizací, které se vyjadřují k vládním návrhům.

„Neziskové organizace tu jsou proto, aby tak trochu nabroušeně říkaly svůj názor. Stejně to dělá třeba Česká ženská lobby. Urazilo mě, že si někdo myslí, že asistent poslance může indoktrinovat poslance. To by byl hodně ubohý politik, aby poslouchal to, co mu říká paní Jochová,“ tvrdí lidovecká poslankyně a přidává další argument.

„My jako politici přece nemáme vést tuto zemi jen na základě průzkumů. Přečtěte si seznam lidí, kteří jsou v poradních orgánech na Úřadu vlády. Je to naprosto vyrovnané.“

Kocmanová: Aliance není pro rodinu

Pirátka Kocmanová to ale vidí jinak a upozorňuje na kontroverze kolem aliance.

„Aliance pro rodinu, navzdory svému názvu, odmítá narovnání práv stejnopohlavních rodin. Takže jí o rodiny nejde, chce jen potlačit nějaká práva. Já bych byla ráda, aby se aliance zabývala skutečnými problémy lidí, třeba rozvodovostí a domácím násilím. Místo toho ztěžuje situaci existujících duhových rodin,“ poukazuje Kocmanová.

„Je také spojena s polskou organizací Ordo Iuris, která stála za zákazem potratů v Polsku, už nabytých práv. Je otázka, jestli od takových lidí by si vládní poslanci měli nechat radit,“ pochybuje.

Aliance je podle Kocmanové také známá tím, že překrucuje závěry vědeckých studií. Nejde tak z podstaty o důvěryhodný spolek. „A naši zákonodárci, kteří vytváří politiky, by tyto lidi neměli poslouchat. Je jejich zodpovědnost zabývat se tím, kým se obklopují, a proto je výzva správně mířena,“ shrnuje.

Podle ní uskupení, které vede Jochová, splňuje definici extremismu.

„Je velký rozdíl mezi demokratickou diskusí a extremismem. Aliance pro rodinu definici extremismu splňuje, její předsedkyně paní Jochová je navíc spojována s dalšími extremistickými organizacemi,“ zdůrazňuje.

Upozorňuje, že Jana Jochová se například vyjadřuje kladně o omezení některých práv a svobod.

„Z úst paní Jochové například padlo, že by byla pro zákaz sexuální výchovy na školách, že homosexualita by měla být stále vnímána jako nemoc, a sama podpořila petice na zákaz potratů, a to i po znásilnění a tak dále,“ jmenuje Kocmanová v pořadu Pro a proti na Plusu.

Mají i jinou agendu

Nováková z KDU-ČSL sice homosexualitu za nemoc nepovažuje, ale přiznává, že v dalších věcech se s aliancí shodne. „Já také třeba nechci manželství stejnopohlavních párů, také musíme být velmi ostražití vůči surogátnímu (náhradnímu – pozn. red.) mateřství,“ jmenuje.

„Otázka homosexuality není navíc podle Jochové hlavní agendou aliance. A není to také pro mě důvod, abych si odmyslela všechny dobré věci na ochranu rodiny, které tato organizace dělá,“ vysvětluje Nováková.

Aliance například podporuje novelu Ústavy, podle které je manželství jedině svazkem muže a ženy. Jenže ani to podle Kocmanové neobstojí, už proto, že aliance návrh podpořila zkreslenými daty.

„Důvodová zpráva je ale splácaná dohromady z výňatků studií. Jedna navíc vyznívá přesně opačně a druhá se tématem vůbec nezabývala,“ uzavírá Kocmanová.

