Přípravy na české předsednictví v Litomyšli. ,Tvoříme scénář od příjezdu po bezpečnost,‘ říká diplomatka

V úterních brzkých ranních hodinách nasedá do dvou vozů před Strakovou akademií v Praze skupina asi deseti žen – mezi nimi i Alice Krutilová, šéfka vládního Odboru pro předsednictví. Se svými spolupracovnicemi vyráží do Litomyšle – právě tam totiž v pátek 1. července odstartuje české předsednictví.

„Teď jsme přijely do Litomyšle, kde se budeme celý den pohybovat s panem starostou a jeho týmem. Nacházíme se na zámku, kde by se měla odehrávat ta nejdůležitější politická jednání," říká Krutilová Radiožurnálu.

Alice Krutilová nedá za den z ruky telefon - vyřizuje desítky hovorů a emailů. Zároveň má kolem sebe tým spolupracovnic, se kterými plánuje do posledního detailu Den D, kdy do Litomyšle přijede vláda i celá Evropská komise a odstartuje tím české předsednictví.

Na místě jsou desítky lidí, kromě týmu Krutilové, také zástupci města, zámku, hasičů, policistů, organizátoři festivalu Smetanova Litomyšl nebo členové bezpečnostní agentury, která bude dohlížet na bezpečí zahraničních politiků.

„Řešíme celý scénář akce od chvíle, kdy komisaři přistanou na letišti v Pardubicích. Potřebujeme je bezpečně dovézt do areálu zámku v Litomyšli, pokračujeme tím, jak budou sedět, jak bude vláda jednat na plenární schůzi s celým složením Evropské komise a jak budou komisaři pokračovat na tiskovou konferenci. Scénář do sebe musí zapadnout až do večerního koncertu filharmonie,“ vysvětluje Krutilová. Vše je nutné předem promyslet do posledního detailu.

Na Úřadu vlády řídí Alice Krutilová asi tři desítky lidí. Společně plánují neformální evropské rady, které se uskuteční v průběhu druhé poloviny roku v pražském Kongresovém centru nebo velký summit unijních lídrů, který by měl proběhnout v září na Pražském hradě.

Kromě praktických záležitostí, se Krutilová podílí i na přípravě obsahu a priorit českého předsednictví, které by vláda měla představit příští týden.

„Na Úřadu vlády, kde fungujeme jako centrální koordinátor příprav českého předsednictví, máme na starosti tři linky příprav. První z nich je obsahová, protože jako Česká republika musíme přicházet s prioritami. Druhá je komunikační, která je spojena s kulturními aktivitami. A třetí se vztahuje k veškerému logistickému zajištění akcí, které budou probíhat v České republice během následujícího půl roku,“ přibližuje Krutilová.

Evropské unii se věnuje už od studií, šest let žila v Bruselu a pracovala na Stálém zastoupení Česka při EU. „Maturovala jsem v roce, kdy jsme vstoupili do Evropské unie, čímž se otevřelo poměrně hodně hranic a možností. Příležitost jít studovat do zahraničí, konkrétně do Francie, mi přinesla mnohé nové obzory. Vždycky mě zajímala politologie, takže jsem se zaměřila na tuto oblast a už jsem u ní zůstala,“ říká Krutilová, která se v minulosti v Bruselu podílela například na vyjednávání dohod o brexitu.

„Na této práci mě nejvíc baví, že je každý den jiná. Ať už dříve, když jsem se věnovala jednotlivým politikám, třeba vyjednávání brexitu, nebo koordinaci různých agend v takzvaném Coreper 1 (pozn. red. Výbor stálých zástupců). Každý den se věnujete něčemu jinému, naučíte se něco nového. Nikdy se nenudíte, potkáváte spoustu lidí a obohacuje vás to,“ vysvětluje Krutilová.

Úkol České republiky během období předsednictví bude dle Krutilové posouvat evropskou legislativu a dosahovat kompromisů mezi Evropskou komisí, Radou EU a Evropským parlamentem při takzvaných trialozích.

„Je to v podstatě hodně technicistní a možná pro někoho nudné. Cílem Evropské unie, kromě toho, že tvoří společenství hodnot, je také vytvářet legislativní rámec, který nás dále posouvá. Nastolení agendy je právě role předsednictví, aby například prioritizovalo projednávání některých návrhů vůči jiným a aby hledalo kompromisy. Pokud Česká republika ví, co chce a má schopné diplomaty, kteří to vysvětlí ostatním a vymyslí kompromisy, tak můžeme posunout evropskou legislativu o něco dál,“ dodává Krutilová, která měla volný den naposledy před třemi týdny – strávila ho prý s kolegy v Bruselu.