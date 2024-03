Alice Masaryková má konečně svoji ulici. Po první šéfce Čeveného kříže ji pojmenovali v Rožnově

Jen kousek od náměstí Tomáše G. Masaryka je od začátku března ulice pojmenovaná po jeho nejstarší dceři Alici. V tomhle drží Rožnov pod Radhoštěm české prvenství, dosud žádná ulice Alice Masarykové v Česku nebyla.

Víc než šest let o to usilovala zdravotní sestra Bára Svátková. „Jsem hrdá na to, že jsem sestra. Stejně tak jako Alice Masaryková milovala sestry a udělala pro sestry mnohé i v otázce sociální oblasti,“ přibližuje.

Alice Masaryková byla zakladatelkou a 20 let předsedkyní Červeného kříže v Československu, pod který spadaly veškeré zdravotní školy, ošetřovatelské školy i nemocnice. Zatímco jména prezidenta Masaryka, jeho ženy i syna už jména v Česku nesla, po Alici se dosud žádná ulice v Česku nejmenovala, ačkoliv se o československou prosperitu také zasloužila.

„Podařilo se jí pro Červený kříž shromáždit obrovský majetek. Zpětně to vracela lidu,“ pokračuje Svátková.

„Bylo to v době, kdy byla nová republika zbídačená válkou. Z té se vrátilo mnoho invalidů. Hodně rodin přišlo o své živitele. V tomto období se nikdo nesnažil pomoci lidem po sociální a zdravotní stránce, ale Alice Masaryková si to vzala za své,“ vyzdvihuje zdravotní sestra.

Ulice Alice Masarykové, foto odhalení názvu | Foto: Gabriela Hykl | Zdroj: Český rozhlas

Název nové ulice slavnostně odhalili 7. března, v den výročí narozenin prvního československého prezidenta.

„Tomáš G. Masaryk byl poslancem za Valašské Meziříčí, města nedaleko od Rožnova. Tady v Rožnově po něm máme pojmenované náměstí a za obcí Hutisko-Solanec máme bustu Charlotte Masarykové. Vztah Valachů a Valašek k našemu prvnímu prezidentovi je velmi vřelý a jsme rádi, že tu vznikla i tato iniciativa,“ vyzdvihuje místostarosta města Tomáš Gross (KDU-ČSL) k nové rožnovské ulici.

„Doufám, že nás ostatní města budou následovat,“ dodává Svátková.