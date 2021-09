Jak vysoké alimenty mohou matky dostat? Ministerstvo spravedlnosti chystá nové tabulky

Soud v jednom případě určí výživné na dítě dva tisíce korun měsíčně, v jiném – velmi podobném – je to ale třeba 15 tisíc. A ne vždy je rodičům jasné, proč je v tom takový rozdíl. Pomoct by jim měly nové tabulky o určování výživného chystané ministerstvem spravedlnosti. Nově například stanoví minimum, které musí rodiči po zaplacení alimentů zůstat. Zohlední také to, jak moc se o dítě stará. A roli bude hrát i to, na kolik dětí musí výživné platit.

