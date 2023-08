Měli bychom vychovávat, jak volit partnery, se kterými mít dítě, říká soudce k neplacení výživného

Za neplacení výživného hrozí lidem až tři roky vězení. Ministerstvo spravedlnosti chce ale tresty zmírnit. Ani podle prezidenta Soudcovské unie Libora Vávry není vězení v těchto případech ideální. „Ve věznici, i když člověk pracuje, tak příjem a náklady na jeho vězení jsou takové, že na výživné tolik peněz nezbývá,“ podotýká v Ranním interview Radiožurnálu. A upozorňuje také, že lidé by si měli pečlivě vybrat partnery, se kterými budou děti mít. Rozhovor Praha 10:49 18. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Libor Vávra, prezident Soudcovské unie | Foto: Anna Duchková | Zdroj: Český rozhlas

Co na snahu ministerstva částečně dekriminalizovat neplacení výživného říkáte? Je to krok správným směrem?

Domnívám se, že ano. Především je třeba zdůraznit, že ve věznici, i když vězeň pracuje, podaří se mu zajistit práci, tak pochopitelně příjem a zároveň náklady na jeho vězení jsou takové, že na výživné zase tolik peněz nezbývá. Ostatně z logiky věci je jasné, že podpora toho, aby člověk pracoval a vydělával peníze, se státu vyplatí víc.

Tento plán přichází v době, kdy vláda přichází se zálohovým výživným. Ten krok by neměl dopadnout na děti a jejich životní úroveň, ujišťuje prezident Soudcovské unie Libor Vávra

Tohle je jedna rovina. Ale nevyšle to společnosti signál, že nestarat se o vlastní dítě není nic až tak nemravného?

To si nemyslím. Mě až překvapilo, když jsem projednával jednu věc s mezinárodním prvkem ohledně vzájemného uznání rozsudku, kolik zemí světa, a to i těch vyspělých, vůbec neplacení výživného nepovažuje za protiprávní jednání ve smyslu trestního zákoníku.

Je evidentní, že existují i jiné cesty, jak nemravné rodiče, kteří se řádně nestarají o své děti, přimět k placení a nemusíme je posílat do věznice.

Jaké jsou tedy ty nové cesty? Jak donutit neplatiče platit?

Samozřejmě že nakonec přijde trestní řízení jako poslední. Nicméně, promiňte, ale my začínáme od konce, asi by se mělo začít i nějakou výchovou, a to už od dětství, jak volit partnery, se kterými dítě budeme mít. A zdali lidé vzbuzují důvěru, že se budou řádně o své děti starat.

Principiálně jsme si navykli trestat, aniž bychom přemýšleli nad tím, jestli jsme předtím dostatečně společnost vychovávali.

Podle návrhu by trestným činem byly už jenom ty případy, kdy pachatel neposílá výživné úmyslně a vystavuje tak dítě nebezpeční nouze. Jak byste jako soudce tyto okolnosti zjišťoval – tedy ten úmysl a nouzi?

Úmysl je základní znak skutkové podstaty každého trestného činu, tedy rozdíl mezi úmyslem a nedbalostí. Člověk ví, že by měl platit a neplatí. Nemá cenu tady provádět teoretickou přednášku. To je úplně banální záležitost pro studenta právnické fakulty.

Samozřejmě trošku spornější je otázka ohrožení nouzí. Nicméně to bylo v tom dosavadním ustanovení. Je vyjudikováno Nejvyšším soudem, jaké znaky nebo jaký následek musí člověk způsobit.

A prosím, jen pro lidi, kteří se starají o své děti a nestará se o ně druhý rodič, uvědomme si, že tento plán přichází v době, kdy zároveň vláda přichází se zálohovaným výživným. To znamená, ten krok by neměl dopadnout na děti a jejich životní úroveň.

