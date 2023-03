Lék na odvykání alkoholiků bude v Česku na půl roku nedostupný. Náhrada zatím neexistuje

Podle adiktologů je Antabus pro alkoholiky klíčový hlavně v prvních fázích odvykání, kdy těžko hledají motivaci k abstinenci.

Pokud Antabus abstinující alkoholik pravidelně užívá a pak se napije alkoholu, udělá se mu nevolno, mravenčí mu prsty, bolí ho hlava a má závratě.

Cílem léčby Antabusem je, aby si lidé reakci po alkoholu spojili s nevolností a už nechtěli pít znovu. Antabus se používá pro pacienty v ambulantní léčbě, kde se předepisuje obvykle na jeden rok.



Odvykání probíhá tak, že pacienti do dotazníku zaznamenávají, jak zvládli daný den bez alkoholu. „Pak s terapeutem rozebírají, co mu pomohlo ty situace zvládnout," popisuje adiktolog Adam Kulhánek z Kliniky adiktologie První lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Dodává, že pokud se SÚKLu nepodaří sehnat dočasného výrobce, jak se snaží, adiktologové budou v léčbě nejspíš muset zintenzivnit sezení s terapeuty a psychology.



Jenže podle Ondřeje Sklenáře, adiktologa a ředitele obecně prospěšné organizace Magdaléna, jsou kapacity psychoterapeutů vyčerpané.

„Představa, že zintenzivníme terapeutickou složku je nepředstavitelná, protože na to nejsou kapacity. Přes den, kdy přicházejí chutě na alkohol tak Antabus a vědomí, že ho má člověk v sobě chutě zastaví. To my z ordinace nedokážeme," popisuje Sklenář.



Jenže v Česku zatím není schválená jiná medikace, která by Antabus dočasně nahradila.

„Pokud by Antabus nebyl na trhu a pacient ho vyžadoval, tak bychom se museli domluvit na použití jiného léku, který není schválený. V tom případě se ale použití musí hlásit na Státní ústav pro kontrolu léčiv, takže to není pro masivní používání,“ vysvětluje primářka toxiko-rehabilitačního oddělení kroměřížské psychiatrické nemocnice Adéla Stoklasová.

Mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob se vyjádřil, že resort situaci řeší.