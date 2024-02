Alkohol je nejkomplikovanější a nejtvrdší droga. Suchý únor by měl zkusit každý, radí adiktolog Kuda

Průměrný Čech vypije ročně deset litrů čistého alkoholu. Alkohol denně pije téměř deset procent dospělé populace, přičemž zhruba 1,3 milionu lidí bychom zařadili do kategorie rizikového pití. Alkohol je brán jako něco samozřejmého a společensky přípustného, shrnuje adiktolog Aleš Kuda v pořadu Osobnost Plus. Sám ale považuje alkohol za nejkomplikovanější a nejtvrdší drogu, která společnosti působí nejvíce problémů. Praha 23:35 2. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Aleš Kuda, adiktolog, psycholog a terapeut | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

„Mluvíme často o drogách a o tvrdých drogách, což je takový přežitek z 90. let. Protože když bychom se podívali na alkohol a například na to, kolik dopravních nehod je způsobeno v přímé souvislosti s ním a kolik jiných úmrtí je jím způsobeno, tak je jednoznačně nejtvrdší drogou, kterou tady máme,“ upozorňuje Kuda.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou Osobnost Plus Michaela Rozsypala. Hostem je adiktolog Aleš Kuda

Podle něj je alkohol ta nejkomplikovanější a nejtvrdší droga, která společnosti působí nejvíce problémů.

„Kampaň Suchej únor je velmi dobrou příležitostí upozornit na škodlivost alkoholu. Podívejme se každý, jakou roli hraje alkohol v našem životě. Podívejme se s odstupem, jakým způsobem možná zasahuje do některých částí našeho života, a jednoznačně si uvědomme, že pití alkoholu není bez rizik,“ dodává.

Co je ‚Suchej únor‘? Suchej únor je česká a od roku 2021 oficiálně také slovenská osvětová kampaň podporující osobní zkušenost s měsíční abstinenci od alkoholu. Vyzývá lidi k měsíčnímu odepření si alkoholických nápojů a uvědomění si svého vztahu k alkoholu, případně též poukazuje na rizikové užívání.

Diagnostické měřítko

Suchej únor podle něj může sloužit i jako diagnostické měřítko. Člověk na měsíci abstinence pozná, jestli mu vyřazení alkoholu způsobilo diskomfort nebo třeba jak často s alkoholem přijde v běžném životě do styku.

Smysl podle Kudy má především společenská debata ohledně konzumace alkoholu. Postoj, který k alkoholu máme, se vytváří už od dětství.

Benevolentní přístup říká, že hraniční je u zdravého dospělého muže do 60 let maximálně 14 sklenic týdně a u žen sedm. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je ale škodlivé jakékoliv množství.

V souvislosti s konzumací alkoholu zemře v České republice zhruba šest až sedm tisíc lidí a zhruba 1,3 milionu obyvatel bychom zařadili do kategorie rizikového pití – to znamená mezi ty, kteří konzumací významně ohrožují své zdraví.

Suchej únor není o prohibici, ale o tom mít alkohol pod kontrolou, popisuje organizátor kampaně Číst článek

Společenský tlak

Jak ale zvládnout sociální tlak a přijít do společnosti, třeba i přátel, kteří abstinenti nejsou a berou konzumaci alkoholu jako normu?

„Já svým klientům radím, že mají být přímočaří. Čím více si začnete vymýšlet nějaký příběh, proč nepijete, tím víc v tom ostatní ucítí nejistotu a budou se v tom šťourat,“ radí Kuda.

Dobré je podle něj využít právě kampaň s abstinencí v únoru, protože spousta lidí opravdu nepije a ještě více lidí ví, co Suchej únor je. Už po jednom měsíci abstinence se člověku zlepší trávicí a kardiovaskulární systém. Abstinence bude mít pozitivní vliv i na spánek, jehož kvalita je konzumací alkoholu značně poškozena.

Právě dnes začala v OC Arkády Pankrác několikadenní netradiční výstava, za kterou stojí nezisková organizace @SuchejUnor. Cílem interaktivní expozice je prostřednictvím moderních technologií ukázat, jaký vliv má alkohol na naše smysly, mysl, zdraví či bezpečnost v dopravním… pic.twitter.com/ovXYCemxQh — Ministerstvo zdravotnictví (@ZdravkoOnline) January 25, 2024

Poslechněte si celý rozhovor, audio je nahoře v článku.