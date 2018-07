Světová zdravotnická organizace chce brzdit Čechy v pití alkoholu, v Evropě jsou na špičce statistik

Češi jsou ve spotřebě alkoholu spolu s Francouzi na druhé příčce v Evropské unii. Více pijí už jen obyvatelé Litvy. A nadměrného pití v Česku si všimla také Světová zdravotnická organizace. Její zástupci minulý týden na návštěvě Česka vyzvali ministra zdravotnictví za hnutí ANO Adama Vojtěcha, aby Čechy v pití brzdil. S šéfem rezortu budou probírat konkrétní možná opatření.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý příspěvek o konzumaci alkoholu

„Já jsem pivař. A piju alkohol v podobě piva po obědě a po večeři. Každý den,“ říká Českému rozhlasu PLUS náhodně oslovená žena.

Podobný přístup k alkoholu, jaký má i zmíněná respondentka, není v Česku rozhodně výjimečný. Ze statistik vyplývá, že každý den se u nás napije alkoholu šest set tisíc lidí. Ve statistikách jeho spotřeby jsou Češi dlouhodobě na vrcholu.

Ředitel veřejného zdravotnictví evropské kanceláře Světové zdravotnické organizace Hans Kluge to považuje za jeden z hlavních problémů českého zdravotnictví.

Většina prodejen v den vysvědčení prodala mladistvým alkohol, ukázala nejrozsáhlejší kontrola inspektorů Číst článek

„Víme, že problém ve vaší zemi je nadměrné užívání alkoholu, ale i kouření. A to už u teenagerů. To je v České republice velmi znepokojující. Musíme na tom pracovat nejen s ministerstvem zdravotnictví, ale také společně s dalšími rezorty. Musí se tím zabývat celá vláda a společnost jako celek,“ vysvětlil.

Dostupný a levný

Za další problém českého zdravotnictví Kluge považuje především stárnutí a úbytek lékařů. Vysoká spotřeba alkoholu plyne podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha částečně z toho, že je v Česku levný a snadno dostupný.

„Bavili jsme se o otázce osvěty, zapojení rodičů. Samozřejmě to je věc, která je dlouhodobější. Není to věc, která se vyřeší za měsíc, za dva. Je to o strategii, o otázce nějakého omezení dostupnosti alkoholu. U nás bohužel je alkohol velmi dostupný, i protože je levný,“ vysvětlil ministr.

Alkoholový zámek nedovolí opilému řidiči nastartovat. Za pár let by ho mohla mít všechna auta Číst článek

A právě zdražení alkoholu, ale i cigaret, doporučil vládě národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil v návrhu nové strategie boje proti závislostem do roku 2027. Přístup ministerstva zdravotnictví byl podle Vobořila v uplynulých letech spíše laxní.

„Vláda do toho nedala žádné prostředky mnoho desetiletí. Na té druhé straně je společnost extrémně liberální, že se nedodržují základní zákony jako třeba podávání alkoholu mladistvým do 18 let. Ve srovnání se zbytkem Evropy je alkohol levný. Světová zdravotnická organizace říká, že to, co z opatření zafungovalo nejvíce, byla cenotvorba – ať je to alkohol nebo tabák,“ popsal.

Vobořil zároveň upozorňuje, že Česko dlouhodobě vede také v užívání alkoholu u dětí. Pravidelně pije dvakrát více dětí a mladistvých než před dvaceti lety.