Soud zastavil část Březinovy kauzy s lihem. ,Tresty už dostali, tento by byl bez významu,‘ řekl obhájce

Soudce Eduard Ondrášek k rozhodnutí uvedl, že je stejné pro všechny účastníky, komentovat ho však nechtěl s odůvodněním, že jej ještě všichni neobdrželi.

Obhájce Radka Březiny v úterý řekl, že soud zastavil trestní stíhání pro neúčelnost. „Vzhledem k trestům, které již odsouzení dostali, je trest, který by jim mohl být za tuto část trestné činnosti uložen, bez významu,“ uvedl obhájce Filip Opatřil. Podotkl, že stížnost proti tomuto rozhodnutí podávat nebudou.

Část původní obžaloby zahrnující podvody s lihem v Ostravě se týká šéfa lihové mafie Radka Březiny, kterého soud poslal do vězení za nelegální obchody s lihem na 13 let, jeho bratra Tomáše (3,5 roku), Radka Menšíka (11 let), Lubomíra Kaláče (devět let a dva měsíce) a správce nemovitostí Ivana Kováříka. Neveřejné zasedání se však podle soudce Ondráška týkalo pouze čtyř obžalovaných, neboť Kovářík trval na projednání věci.

Stížnost neplánuje ani státní zástupce

Rozhodnutí soudu již obdržel také žalobce z olomouckého vrchního státního zastupitelství Miroslav Stoklásek.

„U části obžalovaných bylo rozhodnuto o zastavení pro neúčelnost, a to s ohledem na předchozí rozhodnutí a výrazné tresty, které jim byly uloženy v daňové části spáchané později. Mám za to, že rozhodnutí je zákonné a odůvodněné a stížnost proti němu podávat nebudeme,“ prohlásil Stoklásek.

Soud potvrdil Březinovi z lihové mafie 13 let, propadne mu také majetek Číst článek

Krajský soud část rozsáhlé obžaloby zahrnující jednání obžalovaných před 17 až 20 lety označil za promlčenou v prosinci 2015, ze stejného důvodu snížil i původně vyčíslenou škodu z 6,7 na 6,39 miliardy korun. Žalobci s tím však nesouhlasili, odvolali se k vrchnímu soudu, a když neuspěli, podali dovolání. O vrácení případu rozhodl Nejvyšší soud v dubnu.

Ostravské obchody s lihem v případě Kováříka, kterému krajský soud uložil devět let a dva měsíce, soud projedná současně s dalším obžalovaným Tomášem Pantlíkem, který jako jediný dostal od krajského soudu podmínku.

Případ obou mužů totiž jako jediný loni v červnu vrátil ke krajskému soudu olomoucký vrchní soud. Jejich odvolání vyhověl s odůvodněním, že jejich zavinění není zcela bez pochybnosti prokázáno. Jednání však dosud soudce olomouckého krajského soudu nenařídil právě kvůli tomu, že čekal na rozhodnutí Nejvyššího soudu.