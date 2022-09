Munzar: Alkohol na vodě je drobné vítězství. Návrh novely zákona míří na lidi, kteří si dají jedno pivo

Poslanci schválili návrh umožňující vodákům konzumovat při jízdě alkohol, novelu bude projednávat Senát. Proč má podle některých členů sněmovního hospodářského výboru, který ji předložil, představovat vítězství zdravého rozumu? Je tolerance alkoholu v Česku příliš vysoká? A co přesně se pro vodáky s novelou zákona může změnit? Poslance Vojtěcha Munzara (ODS) se ptal pro Radiožurnál Vladimír Kroc. Praha 0:10 14. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sjíždění vody | Foto: Jaroslav Hoření | Zdroj: Český rozhlas

S velkou pravděpodobností si v příští vodácké sezoně budete moci jako vodáci malého bezmotorového plavidla na vybraných tocích dát beztrestně dvojku vína nebo dvě desetistupňová piva. Na Facebooku jste to označil za drobné vítězství zdravého rozumu. Jak jste to myslel?

Přesně tak, jak jsem to napsal. Je to drobné vítězství, protože samozřejmě dnes v našem státě máme daleko důležitější problémy.

Nicméně život se neskládá jenom z těch nejdůležitějších věcí, ale i z těch drobnějších, a to, že se nulovou toleranci podařilo prolomit aspoň hlasováním sněmovny, je jedním z kroků.

Ten výsledek je kompromisem, který se tvořil dlouho, obsahuje podmínky územního omezení. Návrh nevznikl letos, ale převzali jsme ho z minulého volebního období, kdy o něm sněmovna dva roky diskutovala a kdy skončil těsně před schválením.

Senát to projednal, přidal k tomu i cyklisty, a pak už se ve sněmovně nenašla většina pro to rozšíření, ani se nenašlo 101 hlasů pro přehlasování Senátu a vrácení k původní sněmovní verzi.

Protože jsem byl v minulém volebním období zpravodajem tohoto návrhu a účastnil jsem se vyjednávání o tom kompromisu, cítil jsem to jako vnitřní dluh, abychom v tom pokračovali.

S kolegy, kteří to předložili letos, jsme využili toho, že se zákon o vnitrozemské plavbě projednával z jiných důvodů, než byla tolerance.

Na Twitteru píšete: „Dnes si dá na vodě pivo skoro každý a je to úplně normální. Stávající nulová tolerance pod hrozbou pokut je popíráním reality.“ Jenže zákon o nulové tolerancí zatím platí. Není chyba, když ho jako zákonodárce veřejně zpochybňujete?

Myslím si, že to chyba není. S kolegy jsme předložili pozměňovací návrh, abychom dali do našich zákonů trochu zdravému rozumu. Náš návrh je vlastně ochrana slušných lidí, kteří si dají k obědu jedno nebo maximálně dvě piva.

Zákon pro slušné

Koho tím myslíte, když říkáte slušní lidé? Jak rozlišujete slušné a neslušné lidi na vodě?

Každý, kdo byl na vodě, si mohl všimnout lidí, kteří nejenže nerespektují ani tu nulovou toleranci, ale s alkoholem to zároveň přehánějí.

Na ty náš návrh nemíří, protože tito lidé budou porušovat i toleranci půl promile. Naším návrhem se toto nezmění, ale chceme ochránit lidi, kteří si dají jedno nebo dvě piva k obědu od toho, aby jim za toto jednání nehrozila pokuta.

Nemáte dojem, že je společenská tolerance vůči alkoholu u nás obecně příliš vysoká?

Myslím, že alkohol je součástí naší západní kultury, pokud se to s ním nepřehání, v přiměřeném množství se sklenička vína k jídlu někdy hodí.

Je potřeba říct, že všeho s mírou, jak u alkoholu, tak u formulování zákonů a jejich přísnosti.

Adiktolog Michal Miovský připomíná, že ve spotřebě alkoholu na hlavu jsme jedni z prvních na světě, přitom se všeobecně ví, že alkohol je karcinogenní a přináší značné zdravotní i sociální problémy. Nebylo by zodpovědnější jít cestou osvěty v tom smyslu, že pití přemíry alkoholu není zdravé? A ta přemíra tady možná je, jak asi uznáte.

S tím naprosto souhlasím. Musí se jít cestou osvěty a upozorňovat na rizika v případech, kdy to člověk s alkoholem přehání, důsledky pak mohou být pro někoho velmi vážné.

Osvětu ale nemůže zajišťovat jenom stát, musí ji zajišťovat i například neziskové organizace a podobně.

Vychází to i z rodinných situací, vyšší míra konzumace alkoholu v rodině zároveň není dobrý příklad pro děti. Během společenské události nebo volnočasové aktivity je ale malé množství alkoholu v pořádku.

Proč byla schválena i novela zákona zavádějící roční posunutí lhůty pro výměnu už propadlých průkazů vůdců malých plavidel? Co dalšího novela přináší? Poslechněte si celý rozhovor.