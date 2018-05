Na vodě ani jedno pivo. Vláda nechce rušit pokuty pro podnapilé vodáky

„Tam, kde prorazíme nulovou toleranci pro alkohol v dopravě, tak si myslíme, že to je špatně. Ukazovalo se a ukazuje se, že opilí vodáci dělají na vodě problém, jsem proti tomu,“ uvedl ministr dopravy v demisi Dan Ťok za ANO.

Pod novelu se podepsalo přes 50 poslanců ze všech politických stran s výjimkou ČSSD. Podle ministerských stanovisek může plavba v podnapilosti ohrozit jak bezpečnost popíjejících vodáků, tak jiných lidí. Podle Pirátů je ale postih neúčinný.

Kontroly na vodě přitvrzují. Je to díky nám, říká vodní záchranář Číst článek

„Dle odhadů až 80 procent vodáků na vodě požívá alkohol, ačkoli v současné době platí za takový přestupek pokuta až 100 tisíc korun. Je vidět, že tato represivní politika je zcela neefektivní," uvedl poslanec Pirátů Lukáš Bartoň.

Podle ministerstva vnitra je možné uvažovat nanejvýš o zmírnění dosavadní úpravy v podobě snížení pokuty nebo omezení platnosti na vybrané vodní cesty.

Ministerstvo zdravotnictví označilo argumentaci maximální pokutou za zavádějící, neboť spodní hranici sankce zákon neurčuje a skutečná pokuta může být podstatně nižší nebo místo ní může být uloženo napomenutí.

Změna zákona by podle autorů měla pouze dekriminalizovat, nikoli plně legalizovat „pití alkoholu na vodě". V platnosti by zůstalo ustanovení, které policii nebo Státní plavební správě umožňuje zakázat plavbu člověku pod vlivem alkoholu nebo jeho potrestání za ohrožování ostatních.

Úlevy jen pro malá plavidla

Novela ruší sankci za plavbu pod vlivem jen pro kapitány a členy posádky malých plavidel, která nepodléhají zápisu do plavebního rejstříku a nemají vlastní strojní pohon. Na řidiče vodních skútrů nebo posádky motorových člunů se tedy zrušení přestupku nevztahuje.

Navrhovanou právní úpravou nebude podle Bartoně dotčena odpovědnost posádky lodí za způsobenou škodu či újmu na zdraví, případně další odpovědnosti stanovené v jiných předpisech.

Poslanec má za to, že novela by mohla být přijata tak, aby mohla platit už o letošní vodácké sezoně. S ohledem na lhůty pro schvalování zákonů je to ale nepravděpodobné.

Podobnou novelu, která by měla umožnit cyklistům jízdu po vypití dvou piv nebo skleničky vína, navrhli znovu senátoři. Obdobný předloňský návrh senátorů Sněmovna v předvolebním složení nestihla projednat za rok.