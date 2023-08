,Řidič, který nechce test, skoro jistě alkohol v krvi má.‘ Ministerstvo zpřísní tresty za odmítnutí kontroly

Součástí každé silniční policejní kontroly jsou od roku 2010 testy na alkohol nebo drogy. Policisté se v posledních pěti letech stále častěji setkávají s řidiči, kteří dechovou zkoušku, nebo test na jiné návykové látky, prostě odmítnou. Od roku 2018 do loňska se počet případů téměř zdvojnásobil na více než sedm tisíc. Vyplývá to ze statistik přestupků a trestných činů ministerstva dopravy. Praha 7:00 5. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dopravní expert Ústředního automotoklubu tvrdí, že současné tresty za odmítnutí testu na alkohol nebo drogy nejsou dostatečně vysoké (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Dopravní expert Roman Budský z Platformy vize nula, která se snaží snížit nehodovost v Česku na minimum, je přesvědčen, že řidiči odmítají testy úmyslně.

„Podle mého názoru je daleko větší informovanost těchto lidí o tom, že se vyplatí odmítnout, protože je to přestupek. Pakliže by se dostali do pásma trestního zákoníku, čili ohrožení pod vlivem návykové látky, pak je to trestný čin a tam jsou daleko větší postihy,“ popisuje Budský.

O trestný čin se jedná v případě, že řidič má v krvi nad jedno promile alkoholu. Pachatel pak může jít až na tři roky do vězení, zaplatit 50 tisíc korun pokuty a dostat zákaz řízení až dva roky.

Pokud řidič odmítne výzvu k testu na alkohol nebo drogy je na něj pohlíženo, jako by byl pod vlivem, ale s tím rozdílem, že je to pouze přestupek.

„Věc se následně oznamuje místně příslušnému správnímu orgánu k dalšímu projednání, kdy správní orgán rozhoduje o výši a druhu sankce. Pachateli může hrozit nejvyšší sankce až 50 tisíc korun a zákaz činnosti až na dvě léta,“ říká mluvčí policejního prezidia Hana Rubášová.

Policie navíc smí takovému motoristovi odebrat řidičský průkaz, takže nesmí pokračovat v jízdě. V některých případech může vozidlo i odtáhnout.

Příliš nízké tresty?

Dopravní expert Ústředního automotoklubu Igor Sirota tvrdí, že současné tresty za odmítnutí testu na alkohol nebo drogy nejsou dostatečně vysoké.

„Ten člověk se vší pravděpodobností hraničící s jistotu skutečně alkohol v krvi má. konkrétně například v Rakousku je považován takový řidič za toho, kdo má v krvi 1,6 promile,“ vysvětluje Sirota.

V takovém případě už se jedná o trestný čin. Od příštího roku se ale maximální pokuta za odmítnutí testu má v Česku zvýšit z 50 tisíc až na 75 tisíc korun a zákaz řízení se prodlouží až na tři roky.

A tyto sankce jsou podle ministerstva dopravy dostatečné.



„Je nutné i přihlédnout k tomu, že v České republice, na rozdíl od některých jiných států, platí nulová tolerance alkoholu za volantem. Pokud změnu zákona podepíše i pan prezident, začnou nová pravidla pro bezpečnost silničního provozu platit od prvního ledna příštího roku, “ říká mluvčí rezortu dopravy Filip Medelský.