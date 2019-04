Povolme řidičům 0,5 promile alkoholu, navrhuje ODS v čele s Fialou

Poslanci ODS chtějí uzákonit toleranci 0,5 promile alkoholu u řidičů automobilů. Podle předsedy strany Petra Fialy je to v západní Evropě běžné. Řekl to na čtvrteční tiskové konferenci. Šéf poslaneckého klubu občanských demokratů Zbyněk Stanjura doplnil, že deset zemí, které mají nejnižší nehodovost, má povolenou určitou hranici alkoholu za volantem. Praha 19:20 4. 4. 2019 (Aktualizováno: 19:45 4. 4. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čisté sklo je stejně důležité jako kvalitní pivo | Foto: Alexej Maximov | Zdroj: Český rozhlas

Na začátku března sněmovna schválila novelu zákona o vnitrozemské plavbě, která vůdcům plavidel dovoluje hladinu půl promile alkoholu v krvi a u ostatních členů posádek hladinu alkoholu neřeší.

„Myslíme, že takové opatření by mělo platit i pro řidiče. Patříme k několika málo zemím v Evropě, kde tolerance na alkohol je nulová. Ve většině zemí včetně sousedních Německa a Rakouska taková tolerance funguje dlouhodobě,“ řekl předseda ODS Petr Fiala.

Alkohol za volantem Loni řidiči v Česku pod vlivem alkoholu zavinili 4626 dopravních nehod, což jsou více než čtyři procenta z celkového počtu 104 764. Zemřelo při nich 62 lidí, 208 bylo těžce zraněno a 2061 lehce. Řidiči s obsahem alkoholu v krvi do navrhovaných 0,5 promile zavinili 505 nehod. Vyplývá to z dat dopravní policie.

Zmíněné sousední státy, ale také například Francie, Belgie či Španělsko mají povolenou hladinu právě 0,5 promile, Velká Británie dokonce 0,8 promile. Nulovou toleranci pak mají kromě Česka například Slovensko nebo Maďarsko. Půl promile odpovídá vypitým zhruba dvěma decilitrům vína nebo dvěma desetistupňovým pivům.

„Jsme přesvědčeni, že naši občané jsou stejně zodpovědní a stejně zvládnou takovou toleranci jako občané jiných zemí v Evropě, a že není žádný důvod, abychom tuto míru svobody, která se pojí s odpovědností, našim lidem neumožnili. Není žádný důvod pro to, aby člověk, který si dá po obědě malé pivo, nemohl pak usednout za volant,“ doplnil Fiala.

„Chceme využít toho, že do konce prvního pololetí má přijít z vlády do Poslanecké sněmovny návrh nového bodovacího systému a ruku v ruce s touto povolenou tolerancí chceme razantním způsobem zvýšit tresty za překročení té povolené tolerance,“ řekl šéf poslaneckého klubu občanských demokratů Zbyněk Stanjura.

Upravit by tak bylo možné podmínky peněžních pokut, počtu odebraných bodů nebo odebírání řidičského oprávnění, doplnil.

Besip: Alkohol je riziko

Návrh se ale nezamlouvá ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi (za ANO). Označil ho za opravdový populismus.

„Už jsme prolomili nulovou toleranci u vodáků a slepě jdeme dál! Jaký to má přínos pro občany? ČR je v konzumaci alkoholu 2. na světě. Chceme být první? Jsem zásadně proti. Návrh hazarduje se zdravím občanů a snižuje bezpečnost na silnicích,“ napsal na twitteru.

A proti je také Besip ministerstva dopravy. „V loňském roce při nehodách, v nichž hrál roli alkohol, zemřelo na našich silnicích více než 60 lidí. Byl to nejhorší výsledek od roku 2011. Studie přitom prokazují, že riziko nehody je už při 0,5 promile alkoholu zhruba dvakrát vyšší. Alkohol tedy zůstává významným rizikovým faktorem a v této situaci nepovažujeme zrušení nulové tolerance za dobrý signál řidičům,“ uvedl Tomáš Neřold, vedoucí samostatného oddělení Besip.

„Stojíme naopak o to, aby alkohol za volantem byl něčím, co drtivá většina lidí neakceptuje. Právě taková kultura panuje v zemích, kde mají nízkou nehodovost zapříčiněnou alkoholem. Je navíc potvrzeno, že v zemích, kde mají povoleno určité množství alkoholu, většina řidičů neví, jaký limit přesně je a co znamená. Většinové povědomí pouze obecně říká, že něco málo mohu vypít,“ doplnil.

Novelu zákona o provozu na pozemních komunikacích chce klub ODS podat nejpozději na začátku příští sněmovní schůze, jež se koná od 16. dubna. Podporu chce hledat u všech ostatních klubů.

Například šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek ale na twitteru uvedl, že návrh nepodpoří. „Pro 0,5 promile pro vodáky jsem hlasoval. Na kánoi nikdo nejede 130 km/hod. Pro silniční provoz to ale nepodpořím. Jezdím autem v Německu i v Rakousku a názor na stejnou odpovědnost našich řidičů nesdílím,“ napsal.

Ve sněmovně je také senátorská novela zákona o silničním provozu, která počítá s tím, že cyklisté by na cyklostezkách a místních silnicích směli řídit i v případě, pokud by měli v krvi maximálně 0,5 promile alkoholu. Vláda k ní je neutrální.

