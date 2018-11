Děkanka Fakulty sociálních věd vysvětluje pozvání Lorence. Poslechněte si, co řekl na debatě bývalý šéf StB

Na Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy se minulý týden snesla vlna kritiky, protože na debatě o 17. listopadu 1989, kterou pořádala, vystoupil i bývalý šéf kontrarozvědky StB Alojz Lorenc. Děkanka se proti kritice ohradila, podle ní tím studenti dostali příležitost trénovat dotazování a ověřovat informace. Audiozáznam z debaty zveřejnila na webu fakulty. Audio Praha 20:30 27. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslední šéf StB Alojz Lorenc na Univerzitě Karlově | Foto: historik Petr Blažek

„Generace našich studentů naštěstí nepamatuje strach z toho, co se může stát, pocit nesvobody a vnitřní cenzury, který si v sobě ještě neseme z dětství my. Zároveň největším problémem toho, proč se ztrácí senzitivita k možnému nástupu nových autoritářských režimů je, že z některých učebnic a řady televizních dokumentů mají mladí lidé pocit, že každého ‚zlouna‘ poznáte lehce, protože to na něm každý vidí, něco je na něm na první pohled varuje,“ uvedla děkanka Alice Němcová Tejkalová v prohlášení, kterým reagovala na kritiku za to, že člověka, jako je bývalý vysoce postavený důstojník Státní bezpečnosti (StB), škola vůbec k debatě o 17. listopadu pozvala.

Fakulta se rozhodla zveřejnit celý zvukový záznam z debaty. „Na základě rozporuplných a mnohdy zavádějících informací, které se v posledních dnech objevily v médiích ohledně debaty k listopadu 1989...jsem se rozhodla zveřejnit zvukový záznam celé debaty,“ napsala Němcová Tejkalová. Ten si je možné poslechnout ZDE.

Diskuze se účastnil vedle Lorence i historik Michal Macháček, garantka oboru žurnalistiky Barbora Osvaldová a moderátor Marek Wollner. Právě Wollner patřil k nejhlasitějším kritikům Lorencovy účasti v diskuzi.

„Především proč jsem tu. Já jsem nežádal přijít, já jsem sem byl pozvaný a je slušné na pozvání reagovat. Minimálně proto, že si myslím, že jestli je něco dnes v tomto světě potřebné, je to dialog. Je to diskuse, ale ne diskuse v názorové bublině, ale diskuse protipólů. Možná poté zjistíme, že nejsme takovými protipóly, a že jsme na jedné lodi a máme problém s tím, co s tím světem se má vlastně stát,“ obhajoval svoji účast na debatě Lorenc poté, co se proti jeho přítomnosti někteří účastníci panelu vymezili.

Podle děkanky byla debata v pořádku, k upřednostňování Lorence nedocházelo a všichni panelisté měli možnost na jeho výroky reagovat. Zdůraznila, že studenti získali možnost mluvit s estébákem ještě předtím, než nastoupí do některé z redakcí a rozhovor s takovým člověkem budou muset mít v krátké době hotový.

„My novináři musíme jít k nim, vidět je, mluvit s nimi a zažít, jak se manipuluje s fakty. Prožít zkušenost, že nelze všemu věřit a vždy musíme zpovídaného konfrontovat s fakty,“ uvedla.

Na Lorencovu účast v diskuzi upozornil historik Petr Blažek z Ústavu pro studium totalitních režimů. Podle něj neměl bývalý šéf kontrarozvědky StB na akademické půdě vystupovat. „Já jsem na debatu šel kvůli Lorencovi, protože mi to přišlo překvapivé, že o 17. listopadu bude mluvit člověk, který nechal skartovat téměř všechny živé svazky Státní bezpečnosti,“ komentoval Blažek

Moderátor Marek Wollner uvedl, že do diskuze šel na žádost Barbory Osvaldové, která se podle jeho slov Lorencovy účasti bála. „Pochopil jsem, že se ona snaží minimalizovat nějakou jeho propagandu, která by tam mohla zaznít,“ vysvětlil.

Podle mluvčího FSV Jakuba Římana byla debata vyvážená. „Jedním z hlavních témat celé diskuze byla právě trestní minulost Alojze Lorence, a v jejím průběhu zazněly tedy veškeré podstatné informace o jeho minulosti, které připomínali jak přítomní historici, tak ostatně i všichni ostatní panelisté,“ napsal iROZHLAS.cz.