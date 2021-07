Výběr z médií: půjčka firmy ovládající Alzu, Češi jako bordeláři a model dítěte na 3D tiskárně

V českém tisku se ve středu dočtete, že firma ovládající e-shop Alza půjčila stovky milionů korun zkrachovalé firmě, píše Deník N. Pandemie udělala podle Lidových novin z Čechů bordeláře. A ženy v Děčíně si mohou nechat udělat model ještě nenarozeného dítěte. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:55 14. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Internetový obchod Alza.cz | Zdroj: Alza.cz

Deník N

Společnost L. S. Investments, která ovládá internetový obchod Alza, půjčila stovky milionů korun už zkrachovalé firmě. Vyplývá to z dokumentů, které má k dispozici Deník N. Podle něj šlo o neprůhlednou firmu BOR Biotechnology, která se zaměřovala na zpracování biomasy a ve které měla Alza podíl. E-shop na dotazy deníku neodpověděl.

Lidové noviny

Pandemie udělala z Čechů bordeláře, píšou doslova Lidové noviny. Upozorňují na to, že lidi ve velkém pohazují roušky v lesích. Do nich se pak zamotávají zvířata a v přírodě se odpad rozkládá desítky let.

Deník

V děčínské porodnici jako první v Česku spustili 3D tiskárnu. Budoucí maminky si tam tak můžou nechat udělat model ještě nenarozeného dítěte. Dočtete se o tom v Deníku. Podklady pro výrobu modelu získají zdravotníci z ultrazvuku.

Hospodářské noviny

Dotace 100 tisíc korun ročně pro záchranu malých vesnických obchodů jejich provozovatelům stačit nemusí. Píšou o tom Hospodářské noviny. V Česku každoročně končí stovky takových prodejen. Program na jejich záchranu se má rozjet se na konci prázdnin, první peníze chce ministerstvo obchodu začít vyplácet v říjnu.

Právo

Pokud se epidemiologická situace zhorší, začne se znovu s plošným testováním ve firmách a školách. Pro Právo to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. V takovém případě podle něj bude testování hradit stát.