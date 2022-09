Zesnulá královna Alžběta II. poprvé navštívila Česko v roce 1996. Vyznamenala Havla a podívala se do Brna

Historická návštěva královny Alžběty II., která ve čtvrtek večer zemřela v 96 letech, v Česku v březnu 1996 se stala první oficiální cestou britského panovníka na území Čech a Moravy v tisícileté historii česko-britských vztahů. Do Česka ji pozval tehdejší prezident Václav Havel a během návštěvy královna zavítala i do Brna. Havel se s britskou panovnicí setkal v Buckinghamském paláci už v únoru 1990 jako první poválečný československý prezident. Londýn/Praha 1:15 9. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Královna a prezident Václav Havel v roce 1998 v Buckinghamském paláci. | Zdroj: Reuters

První návštěva v roce 1996

Po příletu do Prahy 27. března 1996 předala tehdy sedmdesátiletá Alžběta II. svému hostiteli, prezidentu Václavu Havlovi, Velkokříž britského Řádu Lázně, jedno z nejvyšších britských vyznamenání. Havel dekoroval královnu řádem Bílého lva první třídy s Řádovým řetězem, který přísluší jen hlavám států.

Britská panovnice se svým chotěm princem Philipem pobývala v Česku od středy 27. do pátku 29. března. První pražskou pamětihodností, kterou si v úvodu návštěvy královna a vévoda z Edinburghu prohlédli, byl Karlův most.

Královský pár se pozdravil s Pražany a návštěvníky hlavního města, kteří na tuto událost čekali již dlouhou dobu před jejich příchodem. Vyvrcholením prvního dne návštěvy byla večeře na Pražském hradě, během které se v přípitku královna zmínila o Mnichovské dohodě jako o „jediném stínu“, který česko-britské vztahy zatěžuje.

Zajímavostí bylo, že hlavním chodem byla hovězí svíčková pečeně, která se servírovala v den, kdy česká vláda zakázala dovoz britského hovězího masa kvůli takzvané nemoci šílených krav.

Následující den se královna setkala s tehdejším premiérem Václavem Klausem a předsedou Poslanecké sněmovny Milanem Uhdem a navštívila také Brno, kde ji rovněž vítaly davy nadšených lidí.

Poslední den návštěvy si prohlédla pražskou Staroměstskou radnici a Pražský hrad, seznámila se s prací české pobočky Britské rady a v Betlémské kapli se setkala s britskou komunitou v Praze. Osobně se také pozdravila s vdovami po českých letcích, kteří za 2. světové války sloužili v britském letectvu.

Princ Philip se v uniformě důstojníka britského Královského letectva poklonil v Praze-Dejvicích památce československých letců.

Královna měla vystoupit také v českém parlamentu, co se ale nakonec nestalo. Předseda Sněmovny Uhde kvůli tomu čelil kritice poté, co z jeho rozhovoru s novináři vyplynulo, že zřejmě jeho obava z nedůstojného zastoupení poslanců v parlamentním jednacím sále při královnině proslovu vedla k tomu, že Alžběta II. v parlamentu nevystoupila.

Občany České republiky pozdravila Alžběta II. během své návštěvy v Hovorech v Lánech, které vysílal Český rozhlas 31. března. „Těšila jsem se na svou návštěvu ve vaší zemi už tak dlouho. Bylo velkým zážitkem vidět, jak mnoho vaše země dokázala v tak krátké době pod vaším vedením,„ řekla královna.

Krásy Prahy se královně líbily

„Praha je opravdu krásná a jak bych mohla zapomenout na uvítání, které mi připravili v Brně. A dokonce jste pro nás zařídili i počasí. Naše země k sobě již nyní mají blízko. Možná je tato návštěva sblíží ještě více,“ prohlásila Alžběta II.

Prezident Havel to v Českém rozhlase komentoval slovy, že návštěva britské panovnice, která se v České republice těšila velké pozornosti, byla zároveň určitou lekcí politické kultury. Královně poděkoval za hezká slova a jménem všech občanů za její návštěvu v České republice.

Alžběta II. poté v dopise prezidentovi Havlovi poděkovala na vřelé přijetí. O dopise informoval 2. dubna prezidentův mluvčí Ladislav Špaček. Podle něho královna zvlášť zdůraznila, „že nikdy nezapomene davy zdravících občanů v Brně, a vyjádřila pocit jistoty, že návštěva bude mít dlouhotrvající přínos vzájemným vztahům mezi oběma zeměmi“.

Václav Havel během královniny návštěvy současně připomněl své první setkání s ní v roce 1990.

„Přijížděl jsem tehdy na oběd do Buckinghamského paláce jako ještě veskrze nezkušený československý prezident a vzpomínal jsem přitom na doby, kdy jsem jako chlapec sledoval pravidelně novinky z vašeho života v časopise The London Illustrated News,“ řekl jí.

Havlova návštěva v Londýně v roce 1990 položila základ pro rozvoj především ekonomických a obchodních vztahů.

Poté se Havel s Alžbětou II. viděli třeba při finálovém utkání českých a německých fotbalistů na mistrovství Evropy 1996. A o dva roky později Havla v Buckinghamském paláci přijala královna s veškerými poctami včetně přehlídky vojenské stráže a slavnostního oběda.

Klause navštívila v roce 2007

Britská královna přijala v listopadu 2007 i Havlova nástupce v prezidentském úřadu Václava Klause (i s jeho ženou Livií).

Asi půlhodinovou audienci u britské panovnice absolvoval v polovině června 2017 i český prezident Miloš Zeman. Zúčastnily se jí i prezidentova choť Ivana a dcera Kateřina, která tehdy v Británii studovala. Zeman mimo jiné hovořil o desetitisících českých občanů, kteří studují či pracují v Británii, a o tom, jaký bude jejich osud po britském odchodu z Evropské unie.

Bylo to Zemanovo třetí setkání s Alžbětou II. Setkal se s ní i v červnu 2014 na společném obědě státníků na francouzské pláži u příležitosti 70. výročí vylodění spojenců v Normandii, a také v březnu 1996 během její návštěvy v Česku.

Vztah českých občanů k britské panovnici dokládá i dar, který poslala učitelka Jaroslava Londová ze Střední odborné školy Josefa Sousedíka ve Vsetíně královně Alžbětě II. v dubnu 2016 k jejím devadesátinám – bohatě zdobený několikapatrový perníkový výtvor.

Učitelka již dříve poslala perníkové dary vévodovi a vévodkyni z Cambridge Williamovi a Kate u příležitosti jejich svatby i ke křtinám jejich dětí.

„Před pěti lety, kdy se začala šířit informace o připravované svatbě, tak jsem byla mimořádně nadšená. To mě tak chytilo za srdce, že jsem se rozhodla, že i ke křtinám, které potom následovaly, pošleme. Takže oba dva potomci dostali od nás perníkový dar. Poslední připravovaný královně, to už byla třešinka, to mi i manžel řekl, že bych nemohla udělat, abych jí ten perník nevytvořila,“ řekla Londová.