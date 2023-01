Válka a spojení s vládou. Andrej Babiš se pokusí demobilizovat voliče Nerudové, predikuje analytička

Do druhého kola prezidentských voleb postoupili s téměř totožným výsledkem generál ve výslužbě Petr Pavel a expremiér Andrej Babiš (ANO). Právě jeho povolební projev byl plný emocí a jak později dokázala i média, také plný nepravd či vědomých lží. Končí tím v kampani role „hodného Andreje Babiše“? A co svým projevem vlastně sledoval? To vysvětluje v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz analytička Institutu politického marketingu Alžběta Králová. Rozhovor Praha 20:03 15. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš má mnoho poloh, které mění. Pokusí se demobilizovat voliče Danuše Nerudové, Petra Pavla či Marka Hilšera, kteří by mohli spíše podpořit jeho protikandidáta, předpokládá analytička | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Andrej Babiš měl po vyhlášení volebních výsledků dlouhý projev, následně odpovídal na otázky novinářů. Například Deník N jednotlivé výroky rozebral a u více než desítky z nich dokázal doložit, že jsou nepravdivé. Jak to na vás působilo – šlo o plánovanou akci Andreje Babiše, nebo to vše řekl v emocích?

Myslím si, že to byla kombinace. Andrej Babiš a jeho tým si počkali, až se svými tiskovými konferencemi a svými vyjádřeními přijde nejprve Danuše Nerudová a potom Petr Pavel.

Alžběta Králová Alžběta Králová je politická konzultantka a PR manažerka, zakladatelka Institutu politického marketingu a firmy IPM Consulting. Zároveň pořádá Akademii profesního rozvoje v rámci jejího projektu Ženský byznys. Zkušenosti sbírala v nejvyšších patrech politiky Francie i USA.

Následně bylo vidět, že Andrej Babiš reagoval na něco, co zaznělo právě u jeho protikandidátů, takže si myslím, že šlo o předem připravený projev. Ale částečně jsme slyšeli i vyjádření, která Andrej Babiš dlouhodobě opakuje, takže se vlastně nejednalo o nic nového.

Znamená to, že slib o „hodném Babišovi“ už neplatí?

Myslím si, že už to úplně nefunguje. Andrej Babiš to využil v době, kdy to potřeboval – tedy, když projížděl v obytňáku republiku a dělal kontaktní kampaň. Právě tam využíval roli hodného strejdy, který pomáhá své manželce s vařením, zdobením stromečku, zapalováním adventních svící. Andrej Babiš má ale více poloh, které občas mění.

Ty jsme ostatně mohli pozorovat i v průběhu kampaně. Jednou vystupuje v roli – já zařídím mír, se všemi se znám, jsem zkušený – podruhé pak v roli oběti, na kterou všichni útočí. Jak je to z hlediska politického marketingu slučitelné? A je to pro voliče vůbec uvěřitelné?

Andrej Babiš perfektně ví, kdo jsou jeho voliči, kde se nacházejí, na koho cílí. Ví třeba i to, co mu jeho voliči ještě prominou a co už ne. Sledovali jsme různé kauzy, kterým Andrej Babiš čelil – ty na jeho voliče téměř nepůsobí.

Tak a teď pozor. Babiš upekl vánočku Velká věc, musíte vidět. Jak se mi povedla? Pište mi do komentářů! https://t.co/qKRyLbh2Vi — Andrej Babiš (@AndrejBabis) December 23, 2022

Andrej Babiš se dokáže vykreslit zároveň jako bojovník proti establishmentu. Jako někdo, kdo nepřišel z politiky a všichni ti politici mu pouze házejí klacky pod nohy. Zároveň se ale dokáže prezentovat v roli hodného strejdy nebo důchodce, který na svých talkshow vypráví lidem, co má rád za filmy a jaké má rád jídla. Až se nakonec zase promění do role zkušeného politika, který všude byl, zná všechny čelní představitele různých států a dokáže jednat na nadnárodní úrovni, což ho má opět povyšovat nad ostatními favority letošních voleb. A zatím mu to funguje. Ale pouze na jeho voličskou skupinu.

Spojení s vládou

Babiš v projevu spojoval v několika výrocích Petra Pavla se současnou vládou. Označoval ho za provládního kandidáta, kterého bude současná vláda řídit. Je to narativ, který teď bude kampaň Andreje Babiše zdůrazňovat?

Andrej Babiš bude určitě v kampani využívat i nadále tu strategii, že bude vykreslovat Petra Pavla jako prodlouženou ruku vládní koalice a kroků, které dělá. Z projevů Andreje Babiše jsme viděli, že teď bude klást důraz na symboliku – válka versus mír, smrt versus život, přičemž pokračování války představuje Petr Pavel a Andrej Babiš je někdo, kdo by zajistil ten mír. Mluvil o organizování mírového summitu. A to si myslím, že je linka, která se bude v kampani objevovat.

Když se podíváme na tu opravdu vysokou volební účast, tak Petr Pavel a Andrej Babiš už nemají moc kde brát na to, aby zmobilizovali další voliče, konstatuje odbornice na politický marketing @KralovaAlzbeta v Povolebním studiu Plusu a @Radiozurnal1. #volby2023 @iROZHLAScz pic.twitter.com/JLiqMxZZVm — Český rozhlas Plus (@CRoPlus) January 15, 2023

Petr Pavel ale staví svou kampaň na heslu „vraťme Česku řád a klid“. Může se tedy Andreji Babišovi podařit voliče přesvědčit, že Petr Pavel představuje právě tu válku?

Je důležité vidět, na koho Andrej Babiš těmito výroky cílí. V obou předchozích prezidentských volbách fungovaly koncepty, které nebyly úplně založeny na pravdě. Ať už to bylo téma Sudet či vykreslování Jiřího Drahoše, jako někoho, kdo vítá imigranty. Kampaně totiž často nevyhrávají pozitivní věci. Petr Pavel se s tím bude muset vypořádat.

A jak by se s tím tedy měl vypořádat?

Bude muset přijít se svým narativem a svou agendou. Najít nějaký zajímavý koncept, jak toto (spojování s vládou a válkou, pozn. red.) voličům vysvětlit.

A měl by to vysvětlovat? Nedostává se tím, že bude reagovat na výroky Andreje Babiše, pouze do vleku jeho kampaně?

Proto jsem říkala, že by měl přijít s novým konceptem. Od těchto protikandidátů je potřeba určitá proaktivní komunikace, ne reaktivní. Nemá se nechat zatlačit od Andreje Babiše do kouta, ale má přijít s vlastním řešením a vizí budoucnosti České republiky. Jak to zkrátka bude vypadat, až bude zvolen on.

Demobilizace voličů



Jaký mohou mít podobné výroky Andreje Babiše reálný dopad na voliče? Třeba i na ty, kteří po prvním kole přišli o svého prezidentského kandidáta?

Může to ovlivnit některé nerozhodnuté voliče a utvrdit voliče Andreje Babiše, protože on to staví tak, že jde buď o pokračování vládní koalice, kterou reprezentuje Petr Pavel, nebo je tady možnost zvolit někoho, kdo chce věci zlepšit. Kdo chce, aby se občanům žilo lépe. A to má být právě Andrej Babiš.

Může to vést třeba k demobilizaci voličů Danuše Nerudové, Pavla Fischera či Marka Hilšera, u kterých se dá předpokládat, že by byli v případě druhého kola zřejmě ochotnější volit právě Petra Pavla, než Andreje Babiše?

Je to určitě strategie Andreje Babiše, protože pro Petra Pavla je důležité, aby jeho voliči a voliči zmíněných kandidátů opět přišli k volbám. Proto je cílem kampaně Andreje Babiše tyto voliče demobilizovat, aby své hlasy ve prospěch Petra Pavla nakonec neodevzdali.