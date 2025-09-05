Alžbětiny lázně znovu otevřou bazén a sauny. ‚Dělali jsme to vlastními silami,‘ říká ředitelka
Alžbětiny lázně v Karlových Varech po téměř dvouměsíční uzavírce znovu otevřou svůj bazén a sauny. Od poloviny července tam prováděli rozsáhlou údržbu. Šlo o největší rekonstrukci v Alžbětiných lázních za posledních dvanáct let, říká ředitelka lázní Miluše Bartoňková.
Stojím přímo u bazénu, zatím úplně sám, protože se otevře až v pátek v poledne. Do bazénu chodím pravidelně, takže mohu porovnat stav před a po opravách. Na první pohled je všechno čistší – nové jsou spáry obkladů na dně i bocích bazénu, nerezové zábradlí se leskne jako nové a schody mají protiskluzovou úpravu.
Opravené a vyčištěné jsou i vířivky a wellness zóna, šatny a koupelny jsou vymalované.
‚Musíme chodit telefonovat za kostel.‘ Kostelní Bříza je jedním z 1600 míst v Česku bez mobilního signálu
Číst článek
V saunách mají hosté nové lavice i rošty a podle vedení Alžbětiných lázní bude během podzimu i nové dřevěné obložení sauny. Dřevo je už objednané, čeká se jen na jeho správné vyzrání, aby vydrželo náročné podmínky v sauně.
Řada provedených oprav není vidět na první pohled, protože se týkaly technologií. Provedena byla například revize všech zařízení, což bylo po letech provozu nezbytné. Opravil se také hlavní odtokový ventil bazénu a vyčistily se zásobní nádrže. Právě tyto opravy v zázemí by měly zajistit bezpečný a spolehlivý provoz.
Některé práce zvládli zaměstnanci svépomocí, říká pro Český rozhlas Karlovy Vary ředitelka lázní Miluše Bartoňková. „Velmi významné na tom je, že většinu věcí zvládli naši šikovní zaměstnanci. Pomáhali, dělali jsme to vlastními silami. Jen na technologie byla potřeba specializovaná firma, jinak jsme se snažili, abychom ušetřili náklady,“ chválí.
Přehlednější systém
Za opravu a údržbu město zaplatilo půl milionu korun.
Otevírací doba zůstane stejná, od pondělí do soboty od devíti ráno do devíti večer a v neděli do šesti. Změna se týká jen rezervací sportovních a volnočasových kroužků. Dříve byl bazén zavřený v různé dny na různě dlouhou dobu, což se lidé dozvídali z webu nebo z letáků na recepci. Nově to bude přehlednější, bazén bude pravidelně uzavřený vždy jen ve čtvrtek odpoledne.