Ředitel středočeské záchranky: Zásah v Alzheimer centru byl náročný počtem a typem pacientů

Dva lidé zemřeli při večerním požáru Alzheimer centra v Roztokách u Prahy. Hasiči těla našli při dohašování areálu. Dalších víc než 50 lidí skončilo v nemocnici, většina z nich s lehkými zraněními. Záchranáři kvůli požáru vyhlásili traumaplán. Na místě zasahoval vrtulník i speciál pražské záchranné služby Fénix. Ředitel středočeské záchranky Pavel Rusý v rozhovoru Radiožurnálu řekl, že zásah byl náročný počtem a typem pacientů. Roztoky u Prahy 8:01 2. června 2022

Dvě oběti, to číslo stále platí? Je konečné?

Dle mých informací je to konečné číslo, které by se už nemělo navyšovat.

V nemocnici skončila většina klientů Alzheimer centra. Jak moc jsou jejich zranění vážná? Nadýchali se zplodin, nebo tam jsou i popáleniny ve větším počtu?

Jsou tam drobná zranění a dominují také tzv. inhalační traumata, to znamená nadýchání se zplodin hoření. Postižení dýchacího systému bylo u různých pacientů samozřejmě různé. Někde to byl ten těžší stav a někde to byly stavy, kde předpokládám, že pacienti budou po nějakém vyšetření a krátkodobé hospitalizaci propuštění.

Dva lidé jsou podle posledních informací v kritickém stavu. Máte zprávy o tom, jestli se jejich stav alespoň trochu zlepšil?

V tuto chvíli ty informace nemám.

K tomu zásahu: Stěžovalo vám práci to, že zranění byli klienti právě Alzheimer centra? Jaký speciální přístup to vyžadovalo?

Jsou to pacienti, kteří jsou specifičtí svojí základní diagnózou. Typické pro tyto pacienty jsou tzv. amentní stavy - mají takové stavy zmatenosti, dezorientace a ten stres, který vznikl v místě požáru, samozřejmě akceleruje jejich - řekněme - psychickou disharmonii. Takže pro nás pacienty vyšetřit a získat nějaké anamnestické informace bylo obtížnější než u běžného pacienta, který vám řekne zcela přiléhavě to, co se stalo, nebo to, co ho trápí.

Už včera jste řekl, že šlo o jeden z vašich nejnáročnějších letošních výjezdů. Byl zásah složitý i tím větším počtem zraněných?

Rozsah zásahu byl relativně výjimečný počtem postižených. Nicméně, akutní stavy, které jsme tam řešili, jsou naší běžnou denní prací, takže spíš to pro nás byla zkušenost tím rozsahem a tím typem pacientů.

Přes 50 klientů skončil v nemocnicích. Do kterých nemocnic jste zraněné odvezli? V jakém rozsahu?

Preferenčně byli pacienti transportováni do pražských nemocnic a přilehlých nemocnic Středočeského kraje, například Kladna.