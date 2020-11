‚Jiným vyhověli, nám ne.‘ Analýza žádostí o prominutí odhalila dvojí metr ministerstva práce

Někomu stačí k prominutí podmínky o bezdlužnosti uvést jako důvod Vánoce, jinému ministerstvo práce neuzná, že chybu udělala externí účetní, kterou kvůli operaci nemohl šéf zkontrolovat. Šéfka resortu Jana Maláčová (ČSSD) tvrdí, že jí to v některých případech nedovoluje zákon. Její předchůdkyně Michaela Marksová-Tominová (ČSSD) ale nesouhlasí. „Přesně kvůli tomu jsem to do toho zákona zaváděla,“ říká. Praha 6:00 26. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Atomový kryt 10-Z pod brněnským hradem Špilberk | Zdroj: 10-Z.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí měří každému jinak. Zatímco některým pomůže, jiné potopí. Ukazují to desítky žádostí o prominutí splnění podmínky bezdlužnosti, které redakce získala a analyzovala.

„Byl jsem nemocný, pak byla nemocná i moje účetní,“ vzpomíná Petr Horký na pět let starý případ.

Jeho firma Áuris tehdy nezaplatila včas odvody a kvůli nedorozumění hrozilo, že přijde o desetitisícové dotace na zaměstnance s postižením. Situace se ale rychle vyřešila: „Požádal jsem o prominutí u ministerstva, které nám obratem vyhovělo. Asi za měsíc to zpracovali a bylo po všem.“

Téměř totožný příběh se v Brně odehrál vloni. Ministerstvo práce na podzim stoplo příspěvky na mzdy organizaci Amerfo. Externí účetní firma totiž kvůli operaci majitele dodala podklady pro výplatu mezd se zpožděním a kvůli tomu se zpozdila také platba sociálního a zdravotního pojištění. Spolek chybu hned napravil, na příspěvky na mzdy už však kvůli podmínce „bezdlužnosti“ nedosáhl. Ihned požádal o „odpuštění“.

Zde podobnost ale končí. Resort jeho žádost zamítl.

„Projevilo se to na zdraví některých duševně nemocných zaměstnanců. Pokud máte práci a najednou vám řeknou, že o ni možná přijdete, tak to neudělá dobře,“ řekl smutně šéf spolku Pavel Paleček s tím, že Amerfo muselo uzavřít část svého provozu. Před úplným koncem ho zachránilo město a kraj, když mu poskytly celkem 1,5 milionu korun.

Maláčová: Mrzí mě to

Ministerstvo nevyhovělo ani v případě žádosti družstva ze severu Moravy, které kvůli obavám z kontrol a možnému psychickému tlaku na zaměstnance s postižením požaduje diskrétnost.

„Z důvodu posunuté bezdlužnosti jsme také nedosáhli na příspěvek na zaměstnávání zdravotně postižených osob za jedno čtvrtletí. Vzhledem k tomu, že jsme středně velkou firmou, to pro nás byla poměrně velká částka,“ uvedl pro server iROZHLAS.cz předseda družstva. Zmíněnými žádostmi se aktuálně zabývá kancelář ombudsmana.

Co na to říká ministryně práce a sociálních věcí? „Mě to velmi mrzí, nicméně my musíme skutečně postupovat podle zákona ke všem stejně. Kdyby to jenom trošku šlo… My jsme se snažili opravdu nějakým způsobem vyjít vstříc, ale skutečně to není možné. Bylo by to diskriminační ke všem ostatním,“ řekla k případu ministryně Jana Maláčová (ČSSD) v pořadu Reportéři v České televizi.

Náročné období

Za diskriminační ale předseda severomoravského družstva považuje současný postup ministerstva. Sám se snažil využít veškeré možnosti, které zákon nabízí. Marně.

„Neuznali nám to. Přestože naši chybu způsobily vážné zdravotní problémy účetní a změna systému online bankovnictví. Platba byla místo odepsání pouze odložena k autorizaci. V jiných případech zdůvodněných stejnými argumenty, vyhověno bylo,“ rozčílil se.

Jeho slova dokládají příběhy z dalších dvaceti žádostí, které má redakce k dispozici. Případ z loňského dubna například ukazuje, že pro prominutí pozdní platby daně z přidané hodnoty ve výši 84 805 korun stačilo vysvětlení, že „se tak stalo v důsledku náročného období na konci kalendářního roku, na které rovněž připadají vánoční svátky“.

V některých rozhodnutích přitom ministerstvo uvádí, že je případ výjimečný, protože k pochybení nedošlo úmyslným způsobem a jednalo se o první zaváhání, což splňuje i Amerfo a severomoravské družstvo. V jejich případě to ale resort za výjimečné nepovažuje.

U Amerfa resort neuznává jako důvod ani skutečnost, že zaměstnává desítky hendikepovaných, kteří kvůli finančním problémům mohou o práci přijít.

V rozhodnutí k jinému případu z loňského února ale například píše: „Ministerstvo práce a sociálních věcí při svém rozhodování zohlednilo zájem na dalším zachováním místa vhodného pro osobu se zdravotním postižením, pro kterou je mnohdy velice obtížné nalézt uplatnění na trhu práce.“

Proč tedy ministerstvo Amerfu pozdní zaplacení neprominulo? Podle mluvčí ministerstva Jaroslavy Sladké se organizaci nepodařilo „uvést žádný vážný důvod, pro který nemohlo být administrativnímu pochybení, které způsobilo nesplnění podmínky bezdlužnosti, zabráněno“.

I ministryně Maláčová v rozhodnutí o nevyhovění žádosti píše, že spolek mohl „provedenou kontrolou vzniku nedoplatků zabránit“.

Kvůli tomu zákon existuje

Šéfka resortu opakuje, že jí jinou možnost než zamítnutí zákon neumožňuje. „Ministerstvo musí úplně ve všech případech postupovat podle zákona a musí úplně ve všech případech postupovat ke všem stejně, a to je všechno, co k tomu řeknu,“ zopakovala znova v Reportérech.

S tím ale nesouhlasí její předchůdkyně ze stejné strany, bývalá ministryně práce Michaela Marksová-Tominová (ČSSD). „Když jsem byla ministryně, tak jsem se setkala se sdružením Fokus, kterému jsem chtěla právě takto odpustit. V jejich případě to ale zákon neumožňoval. V médiích mě za to sice grilovali, ale opravdu jsem jim odpustit nemohla,“ popsala pro iROZHLAS.cz.

Právě kvůli tomu se snažila do zákona prosadit takzvané „odstranění tvrdosti zákona“, které ve výjimečných případech umožňuje ministrovi práce „prominout splnění podmínky o bezdlužnosti“.

„To se opravdu může stát, že to organizace pošlou pozdě. Jde přece o to, aby to ministr mohl prominout. My tyto spolky, které to dělají poctivě a třeba u Amerfa nikdy žádný problém nebyl, přece máme podporovat. Přesně kvůli tomu jsem to do toho zákona zaváděla,“ vysvětlila Marksová-Tominová.