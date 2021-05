Americký konvoj dorazí do Jihlavy v neděli ráno. Vojáci budou přespávat v táboře v Rančířově

Přes Českou republiku bude od soboty v následujících pěti dnech projíždět konvoj americké armády na mezinárodní cvičení v Maďarsku. Vojáci budou v Česku přespávat v Rančířově u Jihlavy, kde se už pro ně staví tábor. Přes Českou republiku se Severoatlantické aliance (NATO) přesune 600 vojáků a 190 kusů techniky. Česká armáda vybudovala zázemí s kapacitou 300 lidí, vojáci se v něm vystřídají. Praha 13:36 20. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká armáda vybudovala zázemí s kapacitou 300 lidí | Foto: Luboš Pavlíček | Zdroj: ČTK

Stanový tábor pro vojáky už je téměř připravený, zbývá postavit ještě sprchy. Stany, ve kterých budou příslušníci americké armády spát, už nicméně všechny stojí. Do jednoho se vejde až dvanáct lidí. Celkem se tak může na tábořišti vyspat 300 lidí. Připravené už jsou také jídelny nebo hygienické kontejnery s toaletami.

Konvoj USA se bude vracet ze cvičení z Maďarska vlaky a autobusy, přesuny přes Česko budou minimální Číst článek

Americká armáda ale kvůli pandemii nezaslala požadavek na kuchyni, spoléhá se na vlastní balené potraviny. Před dvěma lety jim přitom česká armáda vařila.

A právě kvůli koronaviru se také na tábořišti objevily dva stany pro izolaci covid pozitivních, kolem nich stojí mobilní kovové ploty.

„Česká republika se zavázala k poskytování této schopnosti v roce 2014 a od roku 2015 poskytujeme takovéto zabezpečení především pro americké jednotky, které se přesouvají přes naše území. Dává nám to možnost vyzkoušet si schopnost, ke které jsme se zavázali a kterou budujeme,“ řekl k přesunu ředitel sekce logistiky ministerstva obrany Štefan Muránský.

Cvičení NATO Defender Europe 2021. Trénujeme také, jako hostitelská země. Ubytování pro přejezd konvoje NATO přes Česko je hotové. Borci z Rakovníku a Pardubic vystavěli stanové městečko za dva dny. Nocleh, jídelna, první pomoc, servis aut. Nic nechybí. #WeAreNATO pic.twitter.com/bWfWnbtnDM — Armáda ČR (@ArmadaCR) May 20, 2021

Noční přejezd

První skupina by měla do Rančířova u Jihlavy dorazit v neděli nad ránem, přes den se vyspí a odpočine si a večer pojede dál. Konvoj se bude přesouvat v noci mezi sedmou hodinou večerní a šestou hodinou ranní a to proto, aby jejich přejezd byl co nejplynulejší. V předchozích letech je totiž zpomalila dálnice D1.

Armáda přijede přes hraniční přechod Rozvadov do Česka v sobotu po sedmé hodině večer. Po dálnici D5 budou pokračovat do Ostrova u Stříbra, odtud se dostanou na Pražský okruh a po D1 do Rančířova. Další den pojedou opět přes D1 do Brna a republiku opustí u Břeclavi. Dohromady Českem projede 600 vojáků a 190 kusů vojenské techniky a vše bude rozdělené do tří konvojů.

Tábor američtí vojáci využijí i při návratu mezi 12. a 16. červnem. „Předpoklad likvidace tábora je 23. až 24. červen,“ řekla velitelka tábora Zdeňka Lapáčková.