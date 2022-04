Byl by hřích nesnažit se o americkou základnu v Česku, formality stranou, vyzývá Žáček z ODS

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) oznámila, že chce po Velikonocích při jednáních v USA otevřít téma americké základny v Česku. Ministerstvo obrany upřesnilo, že Spojené státy o základnu nepožádaly. „Iniciativa Česka je na místě. Byl by hřích se nesnažit, závažná politická chyba,“ řekl pro Český rozhlas Plus poslanec Pavel Žáček (ODS) . Praha 21:02 12. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vojáci mají posílit spojence z NATO ve východní Evropě a v Německu. | Zdroj: US Army

„Takovou věc by měl otevřít premiér. Kompetenčně by to mělo dojednávat ministerstvo zahraničí,“ reagoval exministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD).

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) chce na návštěvě USA po Velikonocích jednat o zřízení americké vojenské základny v Česku. Debatují bývalý ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek (ČSSD) poslanec Pavel Žáček (ODS)

Zaorálek připomíná, že Česko je členem NATO, což podle článku pět Severoatlantické smlouvy znamená, že v případě napadení nás budou bránit ostatní členské státy.

„Česko svou roli v Alianci má a podle toho, jak NATO funguje a má stanovené role, je dostatečnou garancí. Vadí mi, že se bavíme způsobem ano a ne. Kdyby se měla naše role nějak pozměnit oproti té, kterou máme, je to něco, co bychom si dohodli s členy aliance. Vadí mi způsob, jak se ta debata vede,“ říká bývalý ministr.

Podle Žáčka by základna v Česku měla být, podobně jako tomu je na Slovensku, uzpůsobená pro přijímání spojenecké americké vojenské techniky a techniky dalších států NATO. „A aby tam mohli na základě dohody trávit výcvik, případně nějakou další činnost vojáci, zejména američtí,“ říká předseda sněmovního bezpečnostního výboru.

Není čas na formality

Důvod, proč by Česko nemělo samo přijít s nápadem zřídit na svém území základnu, i když o ní Spojené státy zatím nepožádaly, Žáček nevidí.

„V souvislosti s tím, co se děje na Ukrajině, v souvislosti s naprosto šílenou agresí Putina a ozbrojených sil Ruské federace, se změnilo paradigmata všeho na celém světě tak, že celý svět bude jiný. I naše opatření budou muset být jiná. A když naši partneři na východní hranici členských států NATO, respektive Evropské unie, hledají, jak rychle se posílit, nevidím důvod, proč bychom se my nesnažili posílit. Nejde jen o posílení naší národní bezpečnosti, ale kolektivní bezpečnosti, to jsou spojené nádoby. Čili byl by hřích se nesnažit. Byla by to závažná politická chyba,“ míní poslanec.

Zaorálek souhlasí s tím, že se vzhledem k tomu, jak se proměnil svět po ruské invazi na Ukrajinu, bude muset NATO vytvářet novou strategii politiky a zajišťování bezpečnosti právě vůči Rusku.

„Nevím v jakém čase, ale nepochybuji vůbec o tom, že se na tom začne pracovat. Součástí toho bude třeba i nová strategie protiletadlové ochrany teritoria. Nevylučuju, že z toho vyplynou další úkoly pro Česko. Ale připadá mi, že předtím, než se začne vytvářet tato strategie, najednou říci ‚jedu do Spojených států, bude to o základně,‘ že je trochu mimo systém,“ naznačuje.

Podle Žáčka ale není čas na formality. „Agrese naprosto na nás nezávislé běží, existuje. My musíme nějak reagovat. Já si myslím, že nemůžeme čekat. Prostě formality stranou. Dnes kdo si co zařídí, tak to má. Posílí to kolektivní bezpečnost,“ vysvětluje.

Polsko o tom jedná dlouho

Zaorálek s tím nesouhlasí. Aliance takto nemůže fungovat, říká. Připomíná, že v tuto chvíli se diskutuje o vojenských základnách v zemích, které jsou v bezprostřední blízkosti konfliktu, jako jsou pobaltské země nebo Polsko.

„Země, které jsou bezprostředně ohrožené, jsou zřejmě největšími kandidáty. Polsko o tom jedná velice dlouho, nabízí miliardy dolarů a vlastně stále není jasné, jak to bude, jestli to bude rotující a podobně. Takže tady jsou zájemci o základny, kteří jsou urgentní. A nemyslím si, že když tu budeme mít základu, že budeme více chráněni, že teď si musíme něco urvat. Já věřím, že aliance funguje a že úkoly, které dostaneme, budeme řádně plnit,“ opakuje exministr zahraničí.

Podle Žáčka americká přítomnost v Česku bezpečnost země posílí.

„Je to zcela jednoznačné. Bude sem upřena pozornost americké administrativy, diplomacie, ale zejména ozbrojených sil. Bude zde vytvořen hub, který by byl vyzbrojen za americké peníze. Byla by to možnost přijímat moderní americkou techniku i dalších států NATO. Prostě to, co po nás spojenci a Američané dlouhou dobu chtěli – zajistit třeba průchodnost Česka,“ naznačuje poslanec ODS.