Ampule i tablety za desítky milionů. Celníci zadrželi síť výrobců anabolik, skupina byla řízená z Česka

Celníci v Česku, Polsku a na Slovensku kvůli výrobě anabolik zadrželi 19 lidí a zajistili majetek v hodnotě přes 100 milionů korun. Odhalili dvě laboratoře na jejich výrobu a statisíce nelegálně vyrobených anabolik v tabletách i ampulích. Je to podle nich dosud největší takový případ. Informovali o tom ve středu v Brně na tiskové konferenci. Hlavním podezřelým hrozí až 12 let vězení. Brno 12:38 28. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Celníci v Česku, Polsku a na Slovensku rozkryli síť výrobců a prodejců anabolik | Zdroj: Celní správa České republiky

David Chovanec z Generálního ředitelství cel ČR uvedl, že případ takového rozsahu celníci ještě neřešili.

Celníci v Česku, Polsku a na Slovensku kvůli výrobě anabolik zadrželi 19 lidí a zajistili majetek v hodnotě přes 100 milionů korun | Zdroj: Celní správa České republiky

„Nejde ani tak o jednu mezinárodní skupinu, ale o skupiny v jednotlivých státech, které mezi sebou spolupracovaly, měly společné sklady, účty, značky. Organizace byla na hodně vysoké úrovni,“ uvedl krajský státní zástupce Robert Hanuš.

Skupiny řízené převážně z České republiky podle celníků vyráběly anabolika v Česku a Polsku nejméně deset let.

Prostřednictvím různých diskusních webů a internetových stránek zaměřených především na kulturistiku své produkty nabízely a prodávaly prakticky po celém světě.

Skupiny řízené převážně z České republiky podle celníků vyráběly anabolika v Česku a Polsku nejméně deset let | Zdroj: Celní správa České republiky

Výnosy podezřelí následně legalizovali prostřednictvím tzv. bílých koní, účtů na kryptoměnových burzách a různých bankovních účtů.

Podezřelé celníci zadrželi koncem května současně ve všech dotčených státech. V Česku při domovních prohlídkách zadrželi devět lidí, z nich čtyři skončili ve vazbě.

Na Slovensku a v Polsku zatkli po pěti lidech, z nichž celkem tři jsou ve vazbě. Hodnotu majetku zajištěného na Slovensku celníci ještě nevyčíslili.

Celníci odhalili dvě laboratoře na výrobu anabolik a statisíce nelegálně vyrobených anabolik v tabletách i ampulích | Zdroj: Celní správa České republiky

V české větvi případu většina pachatelů pochází podle celníků z Brna a okolí. Podle Hanuše dostal trh s anaboliky tímto ránu, vzpamatovávat se bude nějakou dobu, předpokládá ale, že se brzy vrátí do své původní podoby.

Zadržení budou podle něj brzy nahrazeni jinými skupinami.

Podezřelým, kteří měli co do činění jen s anaboliky, hrozí pět až 12 let vězení, někteří z nich do svého portfolia podle celníků zahrnuli i efedrin v podobě tablet, jim hrozí deset až 18 let.

Podezřelým, kteří měli co do činění jen s anaboliky, hrozí pět až 12 let vězení, někteří z nich do svého portfolia podle celníků zahrnuli i efedrin v podobě tablet, jim hrozí deset až 18 let | Zdroj: Celní správa České republiky