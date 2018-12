Dotace pro malé zemědělce čerpaly i velké firmy. Fond ministerstva chybu odmítá, důkaz ale tají

(Ne)zveřejnění analýzy

Server iROZHLAS.cz se v rámci roční inventury své práce obrátil na garanční fond znovu, a to opět s žádostí o poskytnutí dané právní analýzy. Vzhledem k tomu, že původního ředitele Zdeňka Nekulu mezitím ve funkci nahradil Vladimír Eck, ptala se na to, zda se postoj k vedení celé věci změnil. „Sděluji, že i nadále platí obě rozhodnutí, a to z důvodu ochrany práv třetích osob k předmětu práva autorského,“ uvedla mluvčí Vesselinová. Stejně tak se redakce s totožným dotazem obrátila na resort zemědělství. „Ministerstvo nebylo zadavatelem právní analýzy, proto ji nemůže poskytnout,“ reagoval mluvčí Vojtěch Bílý.