Analýza hlasování v Senátu: jak se přelévají koalice a kdo jsou ‚renegáti‘ svých stran?

Jak data číst? Fyzikální model umístí pravidelné spojence při hlasování na plátně blíž k sobě, a naopak: ty, kdo často hlasují odlišně, odsune také v grafu. Vazby mezi dvojicemi senátorů s osmdesátiprocentní a vyšší shodou jsou znázorněny viditelně, slabší shodu kvůli přehlednosti grafu neukazujeme. Silnější linka znamená shodu výrazně nad osmdesát procent.

„Dá se na tom dobře ukázat disciplína, soudržnost jednotlivých senátních klubů – pokud by byli hodně blízko u sebe, jsou ideologicky semknutí,“ vysvětluje pro iROZHLAS.cz politolog Roman Chytilek z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

„To, že vidíme ‚hnízdo‘ obsazené více barvami, možná naznačuje, že vzniká blok stran a nezávislých senátorů, kteří hlasují shodně,“ pokračuje. „V momentu, kdy nějaký senátor leží daleko, můžeme vyvodit, že často hlasuje v rozporu se svým klubem.“

Za shodu dvou senátorů považujeme takové hlasování, kdy oba odpověděli buď ano, nebo oba nesouhlasili – ať už přímo odpovědí ne, nebo zdržením se. Obojí fakticky znamená odmítnutí. Hlasování, na kterých senátor chyběl, nemají na jeho shodu s ostatními vliv. Detailní pohled na hlasovací shodu libovolných dvou senátorů nabízí tabulka vztahů.

‚Renegáti‘

Během aktuálního volebního období se odehrály změny v obsazení Senátu: hned v lednu 2019 nahradil senátorku Zuzanu Baudyšovou z ANO, která rezignovala ze zdravotních důvodů, David Smoljak ze STAN. Druhou změnou je „přebarvení“ Jiřího Cieńciały. Ten byl zvolen ve Frýdku-Místku jako nezávislý kandidát, dnes je součástí senátorského klubu ANO. V grafu má nicméně původní barvu nezařazeného kandidáta.

První pohled na graf odhalí právě zmíněné renegáty. Že nejde o názorové rozdíly jen na papíře, odhaluje také aktuální spor uvnitř sociální demokracie. Ve sporu o budoucího ombudsmana v něm proti sobě stojí šéf ČSSD Jan Hamáček a senátor Jiří Dienstbier.

„Data o hlasování potvrzují, že politici typu Jiřího Čunka nebo Jiřího Dienstbiera mají ve vlastní politické straně specifické postavení,“ upozorňuje Kamil Švec, politolog Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a analytik České televize. „Dienstbierova pozice v rámci sociální demokracie je trochu menšinová. Zastává liberální postoje, které v té straně nejsou mainstreamové. Takže tím se odlišuje ve všech svých vystoupení a jak je vidět, projevuje se to i v hlasování.“

„Podobně vybočuje také například Miroslav Antl, to taky není typický sociální demokrat,“ pokračuje Švec. „Je to předseda ústavněprávního výboru, bývalý státní zástupce, evidentně do toho klubu nepatří. Nebo Ivo Valenta, který je v klubu ODS spíše proto, aby byl někam zařazen, ale svým založením to občanský demokrat není.“

Graf ukazuje, že určující silou pro senátní hlasování je koalice mezi křesťanskými demokraty, starosty a členy Klubu pro liberální demokracii. Dohromady ovládají kolem poloviny senátních křesel, obvykle s nimi hlasuje také nezařazený senátor Pavel Fischer. Toto uskupení se pak snaží „gravitačně roztrhat“ semknutý klub občanských demokratů s nezávislou Jitkou Chalánkovou i rozvolněná vládní koalice ANO se sociálními demokraty.

„V roce 2020 v Senátu převládá středopravicové vidění světa, protože výrazné zastoupení má lidová strana, která je v pravém středu,“ komentuje náladu v horní komoře Parlamentu politolog Kamil Švec. „Silný klub mají také Starostové a nezávislí, kteří se prezentují jako středová, liberální a doprava směřující uskupení. Pak je tam silný klub ODS, která má i předsedu Senátu. Takže pravice jasně dominuje.“

„Vzhledem k tomu, že voliči levice k senátním volbám příliš nechodí, bývá pravostředová orientace typická,“ vysvětluje důvody pro pravicovou přesilu politolog Jan Kysela z Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Když jde do tuhého

Situace se ovšem zásadně změní, pokud vynecháme procedurální hlasování, kde je obvykle Senát poměrně jednotný, a další nekonfliktní body programu. U padesáti nejtěsnějších hlasování – kde často rozhodl jediný hlas – vypadá graf odlišně.