Odborník k analýze odpadních vod: V Praze jsme na hodnotách, jako když bylo 10 000 nakažených

Počet lidí nakažených koronavirem může být teď v Praze mnohem vyšší, než uvádějí oficiální data. Dokonce může být podobný jako při nejzávažnější vlně epidemie letos v březnu. Ukazují to nové, ještě nezveřejněné analýzy vzorků z odpadních vod, které provádí výzkumný tým Vysoké školy chemicko-technologické. „Podle dat, které máme, se zdá, že jsme na podobných hladinách jako na konci března letošního roku," řekl Radiožurnálu Jan Bartáček. Praha 10:30 22. října 2021

Jaké jsou výsledky vašeho průzkumu - kolik lidí v metropoli může podle vašich zjištění mít covid-19?

Naše počty nakažených, které uvádíme, jsou pouze odhady toho, co vidíme v množství virů nebo fragmentu virů v odpadních vodách. Podle dat, které máme, se zdá, že jsme na podobných hladinách jako na konci března letošního roku, kdy bylo v Praze asi 10 tisíc nakažených.

Jsou to výsledky za celou Prahu nebo dokážete oddělit a porovnat jednotlivé městské části?

Sbíráme data za téměř celou Prahu. Hlavní stoka, kterou odebíráme, odvádí vodu přibližně od 50 procent populace v Praze. Kromě toho máme i různé menší lokality. Ve spolupráci s Pražskými vodovody a kanalizacemi vzorkujeme spíše než městské části i některá konkrétní sídliště nebo okolí autobusových terminálů, vysokoškolské koleje apod.

Analýzy vzorků odpadních vod provádíte spolu s Pražskými vodovody a kanalizacemi, jak jste zmínil. Mají sloužit jako první signál zhoršující se situace. S jakým předstihem dokážete vývoj epidemie odhadnout?

To je složitější otázka. V literatuře se běžně uvádí rozsah dva až tři týdny s předstihem. Přesné číslo budeme vědět až za nějakou dobu, kdy budeme schopní data zpětně vyhodnotit. Před většími nárůsty jsme varovali před třemi týdny. To by byl ten předstih.

Už na začátku října jste v našem vysílání říkal, že data získaná z vašeho pravidelného monitoringu se začala odchylovat od oficiálních statistik. Jako možné důvody jste uváděl méně testů, více nakažených dětí s mírnějším průběhem. Stále to platí?

Ano, ale to je otázka pro epidemiology. Tohle jsou naše hlavní vysvětlení. Pracujeme i s hypotézou, že by například kvůli variantě delta lidé vylučovali do odpadních vod řádově více viru. To je zatím pouze spekulace. Zdá se, že i oficiální data z posledního týdne bohužel prokazují, že je tady mnoho lidí, kteří se z mnoha objektivních i subjektivních důvodů netestují a nevíme o nich.

Spolupráce s úřady

Mají vaše data epidemiologové a ministerstvo zdravotnictví? Konzultují s vámi situaci?

Docela úzce spolupracujeme s Státním zdravotním ústavem, poslední dobou máme dobrou spolupráci i s pražskou hygienou. Ministerstvo zdravotnictví o datech ví, zatím nás ale nebralo příliš vážně. Byli bychom rádi, kdyby se s námi spojili epidemiologové, kteří by dokázali data lépe analyzovat a použít, než to dokážeme my.

Oslovujete tímto opoziční AntiCovid tým?

Nemyslel jsem to politicky. Ale kdokoli, kdo bude mít zájem s námi diskutovat a pomoci nám s interpretací dat, je vítaný.

Spolu s pražskou hygienou se nově zaměřujete na vzorky odpadních vod u škol, kolejí nebo domovů pro seniory. K čemu data pak slouží?

Podle našeho názoru je to zajímavá možnost, jak přispět k řízení epidemie. Například u domovů pro seniory, což je spolupráce, která se zrovna rozjíždí, tak tam budeme podle našich zkušeností schopni relativně brzy odhalit to, že v domově důchodců se začíná nákaza šířit a můžeme to odhalit dříve než testování. To nám přijde potencionálně velmi zajímavé.

U škol je to také zajímavá věc - rádi bychom, aby naše testy zamezily tomu, že nějaká škola půjde zbytečně do karantény. Je tam opět předstih oproti poznatkům z klinického testování.