Rada vlády chce zmapovat předválečný majetek Romů. Byl by podkladem pro případné kompenzace

V Česku by mohla vzniknout analýza, která by mapovala předválečný majetek českých Romů a jeho zabavování v letech 1938 až 1945. Posloužit by pak mohla při řešení případných kompenzací. Vznik analýzy doporučila Rada vlády pro záležitosti romské menšiny, která se na svém posledním zasedání otázkou vyrovnání zabývala. Požádala premiéra Andreje Babiše (ANO, politická příslušnost), aby na výzkum zajistil peníze.

