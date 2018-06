Na pražském Smíchově je znovu otevřený výstup z metra B ve stanici Anděl. Uzavírka tak skončila o 15 dní dříve proti plánu, informuje pražský dopravní podnik. Ten tam od loňského září vyměňoval původní sovětské eskalátory. Dělníci ve vestibulu navíc odstraňovali průsaky. Oprava stála přes 250 milionů korun. Praha 6:44 11. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nové eskalátory ve stanici metra B Anděl | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Dopravní podnik nechal ve stanici Anděl, která byla otevřena v roce 1985, vymontovat původní sovětské eskalátory a nahradil je novými.

Pohyblivé schody jsou tak nyní proti těm původním například výrazně lehčí, a proto úspornější. Jeden schod původních eskalátorů vážil podle ČTK 45 kilogramů, nový má hmotnost 18 kilogramů.

Pražský dopravní podnik vyměňuje eskalátory taky ve stanici Náměstí Republiky, kde rovněž vyměňuje eskalátory a odstraňuje průsaky. Rekonstrukce by měla být hotová v září. Pak se dělníci přesunou na Karlovo náměstí. To by mělo být v říjnu.