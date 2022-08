Poslala bych ho do koncentráku, napsala o Farském poslankyně Babišová. ‚Emoce a nadsázka,‘ omlouvá se

Poslankyně ANO Andrea Babišová čelila v posledních dnech ostré kritice kvůli svému výroku na adresu místopředsedy STAN Jana Farského. Na svém facebooku v úterý napsala, že by „toho jelimana poslala na 14 dnů do koncentráku“. Příměr odmítl také šéf hnutí Andrej Babiš, podle kterého se měla omluvit. Babišová, která je pouze expremiérovou jmenovkyní, k omluvě doplnila, že příspěvek „byl napsán v emocích a v nadsázce“. Praha 15:11 24. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrea Babišová a Jan Farský | Foto: Poslanecká sněmovna/Michaela Danelová, Český rozhlas

Česko si v neděli připomínalo jeden z nejtemnějších dnů své historie, výročí sovětské okupace.

Babiš je kontroverzní lídr. Provokace na mítincích směřoval i proti policistům, říká poslanec Žáček Číst článek

„21. srpna 1968 Sovětský svaz definitivně potvrdil, že v druhé světové válce neosvobozoval, ale dobýval. Díky všem, kteří nás dostali do NATO a EU. Patříme na Západ, pokazit si to už můžeme jen sami,“ napsal na twitteru místopředseda hnutí STAN Jan Farský.

Následující den ho za tato slova zpražila na svém facebooku poslankyně ANO Andrea Babišová: „Každý den vypadne z těchto negramotů ze STAN nějaké moudro. A že se kluci trumfujou, kdo bude ten nej. Tady toho jelimana bych poslala na 14 dnů do koncentráku, aby pochopil tu vděčnost za osvobození ruskými vojsky. Jinak nepochopí.“

Farský k tomu dodal, že tohle dělaly totalitní režimy. „Tak já nevím, paní poslankyně, ale posílat lidi za názor, navíc podložený fakty, do koncentráku? To dělaly totalitní režimy, které už u nás naštěstí nevládnou a vládnout snad ani nebudou,“ poznamenal.

Babišová, která později příspěvek smazala, čelila kvůli svému výroku ostré kritice. Odmítl jej také předseda ANO Andrej Babiš, na jehož twitteru se objevilo, že by se měla Farskému omluvit.

‚ Nevhodný příměr ‘

Třetí říše, noc dlouhých nožů i Hitler. Ovčáček není první, kdo se oháněl nacistickou historií Číst článek

Poslankyně zveřejnila svou omluvu za příspěvek v úterý ve 23.08. „Byl napsán v emocích a v nadsázce. Bohužel jsem zvolila nevhodný příměr, který příspěvek posunul do zcela jiné roviny, než byl myšlen. Proto jsem jej smazala. Omlouvám se tímto panu Janu Farskému a všem občanům, kteří se cítili rozhořčení. Právem, zvolila jsem nesprávná slova a byla to chyba.“

Historický příměr přitom použil začátkem srpna také sám Babiš. „Jsou to fašisti a nacisti. Jsou to voliči SPOLU a PirSTANu. To jsou lidi, kteří jsou nebezpečný,“ připodobnil své odpůrce, kteří pískotem protestovali na náměstí T. G. Masaryka v Táboře. Později i on připustil, že to byla chyba.

První věta v Táboře byla:”Jsou tu samý fašisti a nacisti.” pic.twitter.com/rYx3Yo1Viv — Jan Černý (@Jan_Cerv) August 4, 2022