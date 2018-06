Krizová manažerka, velký vliv lobbistů, kontakty na Hrad. Podívejte se, jak se mluvilo o exředitelce Bulovky

Nemocnici Na Bulovce měla zbavit dluhů. Angažmá někdejší ředitelky Andrey Vrbovské ale skončilo podezřením, že měla příliš blízko k lobbistům. Ve čtvrtek u ní doma zasahovali detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu, kteří zároveň rozjeli velkou akci kvůli zakázkám v Nemocnici Na Bulovce a Nemocnici Na Františku. Vrbovská je taky známá dobrým vztahem s okolím prezidenta Miloše Zemana. Doporučujeme Praha 5:59 29. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalá ředitelka Nemocnice Na Bulovce Andrea Vrbovská. | Foto: Reprofoto | Zdroj: Český rozhlas Plus

„Je to pro mě teď takový comeback, srdcová záležitost,“ svěřila se novinářům Vrbovská, když na konci roku 2013 jako vítězka výběrového řízení nastupovala do funkce ředitelky Nemocnice Na Bulovce. Tehdy 47letá anestezioložka již dříve v nemocnici pracovala jako náměstkyně, tehdejší šéf Bulovky Petr Zajíc ji ale odvolal.

O několik měsíců později se vrátila rovnou do křesla ředitelky, zadlužené nemocnici měla pomoct jako krizová manažerka. Zkušenosti z oboru měla bohaté: studium International Business School, kromě angažmá na Bulovce náměstkyně soukromé nemocnice v Lounech nebo členství v managementu Ústřední vojenské nemocnice.

Podle Němečka se osvědčila

Podle tehdejšího ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka z ČSSD se Vrbovská osvědčila, na čas jí dokonce svěřil i vedení Fakultní Nemocnice Vinohradech. Důvod? V roli vrcholné manažerky se podle Němečka ukázala „jako vynikající manažerka při řešení kritické ekonomické situace Nemocnice Na Bulovce“. Hospodaření nemocnice se pod vedením Vrbovské skutečně zlepšilo, ovšem také díky stamilionovým dotacím.

Během dočasného angažmá ve vinohradské nemocnici se ale kolem Vrbovské objevily první problémy. Lékaři například upozornili, že Vrbovská nařídila schvalování finančně náročných lékařských úkonů.

Nečekaný konec

Mnohem hůř ale skončilo její angažmá v čele Bulovky: letos v lednu ji nečekaně odvolal Němečkův nástupce, ministr v demisi za ANO Adam Vojtěch. Jako důvod uvedl „závažná zjištění, která se týkala její osoby a řízení nemocnice“.

Policejní akce v pražských nemocnicích Národní centrála proti organizovanému zločinu spustila ve čtvrtek rozsáhlý zásah na několika místech v Česku. Prohlídky probíhaly ve zdravotnických zařízeních, například v Nemocnici Na Bulovce, kde kriminalisté zadrželi jejího ředitele Františka Nováka, nebo v Nemocnici Na Františku.

Zásah dále probíhal v kancelářském komplexu na Chodově, kde sídlí zdravotnická společnost B. Braun. Policisté rovněž zasahovali v Perucké ulici v Praze, kde sídlí společnost HTS Corporate Group, a v advokátních kancelářích v Brně a v Praze.

Pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová pro iROZHLAS uvedla, že doposud bylo zahájeno trestní stíhání „proti pěti fyzickým a jedné právnické osobě, a to pro zločin přijetí úplatku, pokusu o vydírání, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky a podplácení“.

Kriminalisté zasahují také v domě bývalé ředitelky Nemocnice Na Bulovce Andrey Vrbovské. Manažerku odvolal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v lednu. Důvodem byla „závažná zjištění“, která se jí týkala.

Několik dní na to upřesnil, že mu vadil velký vliv lobbistů. „Nebyl to pouze můj rozmar. Lze nastínit podezření na prorůstání určitých lobbistických skupin do zdravotnictví. Není akceptovatelné, aby u tak významné instituce byl člověk, který by s tím mohl mít problém. Víc to nemohu komentovat,“ uvedl ministr na adresu končící ředitelky.

Zakázky pro firmu ‚velrybáře ČSSD‘

Nemocnice pod vedením Vrbovské podezřele často dávala zakázky firmě První chráněná dílna. Jak informovala MfDnes, jen za poslední rok a půl získala od Bulovky 25 zakázek za 65 milionů korun. Poslední z nich na dodávku ultrazvuku Vrbovská podepsala den před svým odvoláním.

Společnost vlastní severočeský podnikatel Tomáš Horáček. O něm média psala jako o „velrybáři“, který společně s tehdejším „severočeským kmotrem“ ČSSD Petrem Bendou lovil fiktivní straníky, soudy ho také pravomocně potrestaly za pojistný podvod.

Kontakty s Hradem

Bulovka od První chráněné dílny a dalších s Horáčkem spojených firem koupila například vjezdový systém, čtyři sanitky nebo řadu přístrojů. Přes devět milionů korun ročně platí Bulovka Horáčkově firmě za ochranku. Většinu tendrů navíc firmy řešily formou subdodávek – zboží a služby ve skutečnosti dodával někdo jiný.

Bývalá šéfka Bulovky je také známá blízkým vztahem k Hradu, s prezidentem Milošem Zemanem loni letěla na návštěvu do Ruska, rozebírat to ale nechtěla. „Je to věc, která je čistě mezi nemocnicí a vůbec nebudu nic natáčet," řekla serveru Seznam Zprávy. Vrbovská také s hradním kancléřem Vratislavem Mynářem slavila jeho 50. narozeniny.