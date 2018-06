Policie zasahuje u bývalé ředitelky Nemocnice Na Bulovce Vrbovské

Podle zjištění serveru iROZHLAS.cz policisté ve čtvrtek zasahují u bývalé ředitelky Nemocnice Na Bulovce Andrey Vrbovské. Manažerku odvolal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v lednu. Přítomnost kriminalistů by mohla souviset se čtvrteční razií Národní centrály proti organizovanému zločinu. Exkluzivně Praha 17:02 28. 6. 2018 (Aktualizováno: 17:09 28. 6. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odvolaná ředitelka Nemocnice Na Bulovce Andrea Vrbovská na snímku z roku 2016 | Zdroj: Fotobanka Profimedia

K domu Vrbovské nedaleko Kladna přijelo neoznačené auto kolem půl páté odpoledne. Jeden z mužů, který z něj vystoupil, měl bílou pásku s nápisem policie.

„Obraťte se na mluvčí, jsou toho plný noviny,“ reagoval na žádost o komentář regionální zpravodajce Českého rozhlasu. Spolu s policistou vstoupil do domu ještě jeden muž a žena, kteří s ním přijeli.

Pádné důvody

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch Vrbovskou odvolal koncem ledna, důvodem byla „závažná zjištění“, která se jí týkala.

„Lze nastínit podezření na prorůstání určitých lobbistických skupin do zdravotnictví. Není akceptovatelné, aby u tak významné instituce byl člověk, který by s tím mohl mít problém. Víc to nemohu komentovat,“ řekl k odvolání Vrbovské Vojtěch na začátku února.

V reakci na čtvrteční zásah Národní centrály proti organizovanému zločinu uvedl, že se ukazuje, že měl pro odvolání Vrbovské pádný důvod a může se pouze domnívat, že se to může týkat i bývalé ředitelky.

Vrbovskou v čele nemocnice nahradil 1. května František Novák. Předtím působil jako její provozně-technický náměstek a po odvolání byl pověřený vedením nemocnice.

Vrbovská byla ve funkci od prosince 2013, předtím na Bulovce působila jako náměstkyně ředitele pro léčebně preventivní péči. Nastupovala s úkolem stabilizovat situaci, protože část lékařů byla kvůli personální a platové politice předchozích vedení ve stávkové pohotovosti.

