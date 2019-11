Posledně jsem tam dřepěl pět hodin, je to naprosto neefektivní, říká Babiš k absenci ve sněmovně

Byla to sice nadsázka, ale nemůžete se divit, jednání ve sněmovně jsou zdlouhavá a neefektivní. Tak ve zkratce premiér Andrej Babiš (ANO) vysvětluje pro iROZHLAS.cz, jak to bude s jeho docházkou mezi poslance. Hádky o vládním daňovém balíčku v dolní komoře ho totiž rozčílily natolik, že prohlásil, že do sněmovny už chodit nebude. Teď ale svá slova bere zpět. reakce Praha 9:16 18. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš (ANO) podporuje tzv. klouzavý mandát | Foto: Petr Hloušek / Právo | Zdroj: Profimedia

„Ten výrok jsem samozřejmě pronesl v nadsázce. Ale nikdo se mi nemůže moc divit. Naposledy jsem ve sněmovně prodřepěl pět hodin a poslouchal, jak tam pánové jenom obstruují. To je podle mě to znevažování práce poslance, na které se mě ptáte,“ uvedl Babiš pro iROZHLAS.cz.

Žebříček absencí premiérů ve sněmovně: Babiš chyběl u většiny hlasování, na druhém místě skončil Zeman Číst článek

Podle šéfa kabinetu jde o neefektivně strávený čas. „Pět hodin například pro mě znamená deset schůzek. Mojí hlavní pracovní náplní je pracovat pro lidi téhle země jako premiér,“ pokračoval. Podporuje proto takzvaný klouzavý mandát, který navrhují Piráti. V praxi by to znamenalo, že členové vlády by nemohli být zároveň poslanci.

„Když sněmovnou (návrh - pozn. red.) neprojde, myslím si, že bychom se měli podívat na jednací řád a upravit ho, aby nebylo možné řečnit donekonečna. Omezený čas na diskusi mají například v Německu nebo v Evropském parlamentu,“ doplnil Babiš.

Největší absentér

Babiš od posledních voleb na podzim 2017 chyběl ve sněmovně na více než 73 procentech hlasováních. Ze všech premiérů (kteří byli zároveň poslanci) má tak nejvyšší absenci, jak už dříve upozornil server iROZHLAS.cz. Druhou příčku s absencí 60 procent obsadil nynější prezident Miloš Zeman.

Celkovou absenci českých premiérů, kteří byli zároveň poslanci, si můžete prohlédnout v následujícím přehledu:

Babiš pravidelně nechodí ani na interpelace, na což si dlouhodobě stěžuje část opozice. Vláda je totiž podle Ústavy odpovědná právě dolní komoře. „Nekopu se do zadku, pracuju od rána do večera a každý se o tom může přesvědčit,“ prohlásil už dříve šéf kabinetu.

Z otevřených dat sněmovny je možné spočítat pouze účast na ústních interpelacích. Na premiéra a členy vlády se poslanci tradičně obracejí ve čtvrtek odpoledne. Od posledních voleb do sněmovny se Babiš účastnil ani ne poloviny z nich.