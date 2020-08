Pravidla pro nošení roušek jsou chaotická, řekl Babiš. Ve čtvrtek o nich bude jednat s Vojtěchem

Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO zkritizoval nový plán opatření proti koronaviru, která ve středu představilo ministerstvo zdravotnictví. Podle něj jsou pravidla pro nošení roušek příliš chaotická, protože obsahují mnoho výjimek. Ve čtvrtek odpoledne chce o plánu znovu jednat s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO). Praha 20:10 19. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Vůbec se mi to nelíbí. Proto jsem si pozval na zítra (ve čtvrtek) pana ministra a celý ten tým, který o tom rozhoduje, protože když jsem viděl nekonečný seznam výjimek, kterým úplně nerozumím, tak zkrátka to musíme nějak probrat,“ řekl Babiš.

Šéf resortu zdravotnictví na středeční tiskové konferenci oznámil, že od září bude povinné nosit roušky v obchodech, kadeřnictvích a dalších službách. Podle něj budou povinné taky v restauracích, s výjimkou konzumace jídla a pití.

Ještě v pondělí přitom po jednání Rady vlády pro zdravotní rizika řekl, že v restauracích roušky povinné nebudou. „V tuto chvíli nepředpokládáme, že by byla povinnost v rámci restaurací, protože tam víme, že přeci jenom většinu času člověk logicky roušku nemá, pokud je u stolu a večeří nebo pije nějaký nápoj,“ prohlásil Vojtěch začátkem týdne.

Z mimořádného opatření ale vyplývá, že roušky budeme moct v restauracích a taky třeba v kavárnách sundat jen v době konzumace jídla a nápojů.

Ne chaotická, upřesňující

Člen epidemiologického týmu ministerstva zdravotnictví Roman Chlíbek pro Radiožurnál uvedl, že zavádění nových opatření mají preventivní důvod, kdy by díky opatřením mělo být ochráněno větší množství lidé setrvávajících ve stejnou dobu na jednom místě v uzavřeném prostoru.

Nařízení nosit roušku se týká také hromadných akcí, které jsou podle ministerstva zdravotnictví nejrizikovější. Přesto se zvýšil počet povolených lidí na akcích s oddělenými sektory – uvnitř 500, venku 1000 lidí.

Podle epidemiologa Chlíbka nejsou nařízení ministra Vojtěcha chaotická, ale upřesňující.

„Už v pondělí pan ministr říkal, že se to bude ještě upřesňovat. Jsou věci, které nelze vytvořit z hodiny na hodinu. Na základě dalších diskusí a více odborníků hledá nějaká názorová jednota. Toto bylo součástí upřesnění, které přišlo s několikadenním odstupem,“ vysvětlil.

Několikadenní odstup vydávání nařízení ospravedlňuje epidemiolog mimo jiné také tím, že lidé dostávají informace postupně. „S opatřeními se snažíme přijít co nejdříve. Samozřejmě mohlo by se čekat týden a vydat opatření jako celek, na druhou stranu se pak ozvou hlasy, že se to oznámilo na poslední chvíli, pár dní předtím.“