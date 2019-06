Zemědělský fond vyplatil Agrofertu 6,5 miliardy korun od roku 2012. Zprávu auditorů zatím nedostal

Ze Státního zemědělského intervenční fondu (SZIF) bylo holdingu Agrofert od roku 2012 do letošního dubna vyplaceno zhruba 6,52 miliardy korun. V pondělí to uvedla mluvčí fondu Vladimíra Nováková. Zprávu od auditorů EU, kteří ve fondu byli mezi 14. a 18. lednem letošního roku, podle ní úřad ještě nemá, měla by dorazit do konce června. Praha 15:57 3. 6. 2019 (Aktualizováno: 16:19 3. 6. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Agrofert | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zpráva by se mohla týkat nejen střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO), ale podle opozice a některých médií i ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD).

Babiš vložil své firmy včetně Agrofertu kvůli zákonu o střetu zájmů v únoru 2017 do svěřenských fondů. Podle návrhu auditní zprávy Evropské komise, který v pátek zveřejnila média, má Babiš na Agrofert dál vliv a současně jako předseda vlády ovlivňuje i použití unijních peněz.

Česku proto hrozí, že by mohlo podle návrhu zprávy vracet do rozpočtu Evropské unie kolem 450 milionů korun dotací, které Agrofert čerpal.

„Zprávu z auditu SZIF dosud ještě neobdržel. Přestože současný návrh auditní zprávy, kterou zveřejnila některá média, není určen SZIF a netýká se evropských zemědělských fondů, vyhodnocujeme uvedené závěry z hlediska dopadu do našeho dalšího postupu,“ sdělila mluvčí.

Doplnila, že až SZIF zprávu z auditu obdrží, bude o dalším postupu jednat s kompetentními orgány. Těmi jsou Národní fond ministerstva financí a řídící orgán Program rozvoje venkova, čímž je ministerstvo zemědělství.

„SZIF nemá v současné době k proplacení žádný projekt PRV některé ze společností z holdingu Agrofert,“ tvrdí Nováková.

Čerpání peněz navzdory pravidlům

Server iROZHLAS.cz již dříve upozornil na to, že zemědělský fond s firmami z holdingu Agrofert stále podepisoval smlouvy, přestože od loňského srpna platí nová unijní pravidla o střetu zájmů.

Od té doby fond uzavřel smlouvy na šest nových projektů za téměř 40 milionů korun. Téměř šest milionů dostal například producent kuřat, firma Xaverov, která spadá pod firmu Agrotrade, již ovládají otec i bratr ministra zemědělství Tomana. Eurokomisař pro zemědělství Phil Hogan minulý rok naznačil, že by se šetření ohledně střetu zájmů mohlo týkat i Tomana.

Dotace, které šly holdingu Agrofert od loňského 2. srpna, se podle Registru smluv týkaly firem velkochov prasat SPV Pelhřimov (dvě dotace celkem ve výši přes 36 milionů), ovocnářské firmy SADY CZ, farmy s kuřaty Výkrm Tagrea, výrobce násadových vajec pro chov brojlerových kuřat SCHROM FARMS a firmy AGRO Rozsochy, která se zabývá rostlinnou výrobou a chovem skotu.

Pokud by i auditní zpráva o zemědělských dotacích navrhovala peníze vrátit, mohlo by to mít na Agrofert jako největšího producenta v českém zemědělství a potravinářství hospodářský dopad.

Předseda opoziční ODS Petr Fiala v pondělí premiéra vyzval, aby požádal sněmovnu o potvrzení důvěry vládě. Babiš s tím nepočítá, v reakci sdělil, že ODS může vyvolat hlasování o nedůvěře.