Státní fond opustil náměstek, který pozastavil dotaci pro firmu z Agrofertu. Hrozilo mu kárné řízení

Ze Státního fondu životního prostředí odešel v srpnu náměstek Leo Steiner, který byl před lety u odhalování nejasností dotací ROP Severozápad, uvedl server Seznam Zprávy. Skončil pár týdnů poté, co pozastavil vyplacení částí dotací pro Ethanol Energy patřící Agrorfertu. Ten předloni převedl premiér Andrej Babiš z ANO do svěřenských fondů. Podle návrhu auditní zprávy Evropské komise má Babiš na Agrofert stále vliv. Premiér to ale už dříve odmítl.

