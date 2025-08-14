Škola v Benešově se obrací na Nejvyšší správní soud. Kvůli Babišovu střetu nedostala dotaci na traktor
Zemědělská škola v Benešově se snaží zvrátit osud neproplacené dotace na traktor pro výuku autoškoly. Podala stížnost u Nejvyššího správního soudu poté, co neuspěla u pražského městského soudu, zjistil iROZHLAS.cz. Spor vede s ministerstvem zemědělství, které odmítlo peníze proplatit, protože byl podle něj porušen zákon o střetu zájmů. Traktor dodala dceřinka Agrofertu v době, kdy byl Andrej Babiš (ANO) premiérem.
„Kasační stížnost jsme v zákonné lhůtě podali,“ sdělila redakci ředitelka školy a bývalá poslankyně za ANO Ivana Dobešová. Konkrétní důvody nesdělila. Už dříve ale v rozhovoru pro iROZHLAS.cz popsala, že využít možnost odvolání je podle ní logické.
Škola v Benešově nedostala kvůli Babišovu střetu dotaci na traktor. S žalobou na ministerstvo neuspěla
Číst článek
„Domnívám se, že jako ředitelka jsem zodpovědná za financování školy. A ve chvíli, kdy jsme přišli o 2,5 milionu korun a mám možnost se odvolat – a já se domnívám, že jsme nepochybili ve výběrových řízeních – tak mi připadá logické, že se musím odvolat,“ řekla na podzim roku 2023.
Škola měla dotaci čerpat v rámci dotačního titulu s názvem Centra odborné přípravy, který spadá pod ministerstvo zemědělství. Více než 1,6 milionu korun mělo jít na nákup učebních pomůcek pro obor Agropodnikání od firmy Agri system, s. r. o., která je součástí koncernu Agrofert.
Z registru smluv vyplývá, že se mělo jednat o nákup traktoru s návěsem určeném pro výuku autoškoly. Smlouvu škola s dodavatelem uzavřela v říjnu roku 2021. Tedy jen zhruba dva měsíce předtím, než skončila vláda Andreje Babiše (ANO), který v nadcházejících volbách opět kandiduje a jeho strana vede v předvolebních průzkumech.
Právě kvůli němu, respektive kvůli jeho střetu zájmů, ministerstvo odmítlo dotaci proplatit. Ačkoliv koncern Agrofert měl Babiš tehdy vložený ve svěřenských fondech, zákon podle úřadu porušoval.
Šestý rozsudek
Šéf hnutí ANO a lídr opozice Babiš od počátku jakýkoliv střet zájmů odmítá. Loni ale svěřenský fond, v němž měl koncern vložený, rozpustil. Také vedení koncernu Agrofert opakovaně uvedlo, že podniká podle pravidel a v souladu se zákony.
Stát loni rozdal na dotacích skoro 700 miliard. Nejvíce dostala Správa železnic, ze soukromých firem Agrofert
Číst článek
Ve sporu se neřešilo, jestli měla škola na dotaci nárok. Problémem bylo, že traktor v rámci dotace, který měl být podpořen z veřejných prostředků, měla dodat firma z Agrofertu. Řešilo se tedy porušení paragrafu zákona o střetu zájmů týkající se veřejných zakázek, tedy odlišný paragraf než v jiných případech.
Městský soud v Praze, ke kterému škola podala žalobu, se ale na konci června zastal ministerstva a jeho postup posvětil. Mimo jiné také potvrdil, že dotace byla vyplacena v rozporu se zákonem ke střetu zájmů.
Jedná se přitom už o šestý rozsudek v řadě, který Babišův střet potvrzuje. Web iROZHLAS.cz zmíněné rozsudky zmapoval. Jde například o zamítnutou žalobu velkochovu prasat SPV Pelhřimov z druhé poloviny června, březnový rozsudek týkající se dotace pro dceřinku Vodňanská drůbež nebo spor mezi Moravskoslezským krajem a ministerstvem pro místní rozvoj z podzimu loňského roku.